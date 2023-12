Alimentos também podem causar alergias respiratórias

Comidas e bebidas muito quentes ou muito condimentadas podem desencadear quadros repentinos de rinite gustativa; médica detalha os sintomas e as formas de tratamento

"Eles podem estimular as terminações nervosas presentes nas papilas gustativas da língua e nas cavidades nasais, desencadeando uma resposta do sistema nervoso autônomo, que inclui a dilatação dos vasos sanguíneos nas mucosas nasais. Ou seja, ao mesmo tempo em que a salivação começa, o nariz também começa a produzir secreção ou mesmo obstruir, estimulado pelo início da alimentação e da mastigação", explica a Dra. Cristiane Passos Dias Levy, otorrinolaringologista e especialista em alergias respiratórias.

A especialista explica que esse tipo de rinite é causado por um desequilíbrio neural, que faz as ações do sistema parassimpático acontecerem “fora de hora”, gerando os sintomas descritos. "Geralmente, as irritações são mais discretas do que as da rinite alérgica e se resumem à coriza e obstruções nasais eventuais. Mas a intensidade varia de pessoa para pessoa.”