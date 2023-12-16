AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Impacto do uso excessivo de telas prejudica saúde ocular de crianças e jovens
Saúde

Impacto do uso excessivo de telas prejudica saúde ocular de crianças e jovens

Organização Mundial da Saúde apontou que até 2050 metade da população mundial será diagnosticada com miopia

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2023 às 11:01
Cerca de 72% dos oftalmologistas diagnosticaram a miopia com mais regularidade na faixa etária de 0 a 19 anos
Cerca de 72% dos oftalmologistas diagnosticaram a miopia com mais regularidade na faixa etária de 0 a 19 anos Crédito: Olga Vladimirova | Shutterstock
Televisões, celulares e notebooks. Os jovens cada vez mais recebem, diretamente e em grande quantidade, as luzes artificiais em seus olhos. Uma pesquisa realizada pela plataforma Electronics Hub revelou que o Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente às telas: são nove horas por dia usufruindo da tecnologia de forma direta, expondo os olhos à iluminação artificial.
Além de também comprometer a saúde mental, o tempo gasto em frente às telas preocupa especialistas, que lidam diariamente com o aumento de doenças oculares causadas pela exposição aos meios de tecnologia.
O Conselho Brasileira de Oftalmologia (CBO) divulgou uma pesquisa revelando que 72% dos oftalmologistas diagnosticaram a miopia com mais regularidade na faixa etária de 0 a 19 anos. E pior, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que até 2050, metade da população mundial será diagnosticada com miopia.
De acordo com o médico oftalmologista Bruno Valbon, a miopia é um distúrbio visual cuja principal característica é a dificuldade de ver de longe. O especialista explica que a doença pode ter relação com fatores genéticos, mas também pode ser adquirida por outras condições.
"A exposição demasiada em telas, celulares e computadores na infância podem aumentar o comprimento do olho, resultando numa maior incidência de miopia. Hoje existem métodos controlados que previnem este aumento evitando o surgimento da miopia precoce", pontuou o especialista.

Veja Também

10 benefícios da água de coco para a saúde

O envelhecimento tem de ser entendido na perspectiva do curso de vida

4 exercícios de mobilidade para quem trabalha sentado

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista de app morre em acidente em Vitória
Motociclista de app morre em acidente em Vitória
Imagem de destaque
Espanha impõe controles de fronteira a viajantes vindos da Itália em meio a disputa sobre imigração
Filme A Odisseia
"A Odisseia": Christopher Nolan acerta na releitura, mas repete um velho problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados