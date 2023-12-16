Impacto do uso excessivo de telas prejudica saúde ocular de crianças e jovens

Cerca de 72% dos oftalmologistas diagnosticaram a miopia com mais regularidade na faixa etária de 0 a 19 anos Crédito: Olga Vladimirova | Shutterstock

Televisões, celulares e notebooks. Os jovens cada vez mais recebem, diretamente e em grande quantidade, as luzes artificiais em seus olhos. Uma pesquisa realizada pela plataforma Electronics Hub revelou que o Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente às telas: são nove horas por dia usufruindo da tecnologia de forma direta, expondo os olhos à iluminação artificial.

Além de também comprometer a saúde mental, o tempo gasto em frente às telas preocupa especialistas, que lidam diariamente com o aumento de doenças oculares causadas pela exposição aos meios de tecnologia.

O Conselho Brasileira de Oftalmologia (CBO) divulgou uma pesquisa revelando que 72% dos oftalmologistas diagnosticaram a miopia com mais regularidade na faixa etária de 0 a 19 anos. E pior, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que até 2050, metade da população mundial será diagnosticada com miopia.

De acordo com o médico oftalmologista Bruno Valbon, a miopia é um distúrbio visual cuja principal característica é a dificuldade de ver de longe. O especialista explica que a doença pode ter relação com fatores genéticos, mas também pode ser adquirida por outras condições.