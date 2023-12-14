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Bem estar

10 benefícios da água de coco para a saúde

Muito consumida no verão, essa bebida possui nutrientes que favorecem a hidratação e o funcionamento do organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 dez 2023 às 13:38

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 13:38

Imagem Edicase Brasil
Água de coco oferece benefícios além da hidratação (Imagem: Here Asia | Shutterstock) Crédito:
Com a chegada do verão e do calor, a água de coco volta a ser a bebida queridinha dos brasileiros. Além de ser ideal para a hidratação do corpo, os nutrientes encontrados nela possuem diversos outros benefícios para a saúde.
De acordo com o nutricionista Filipe Oliveira, ela é rica em eletrólitos e minerais como potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. “Esses minerais são fundamentais para a função muscular, equilíbrio eletrolítico e saúde óssea”, explica.

Mais vantagens para a saúde

A bebida também possui algumas vitaminas do complexo B, e enzimas naturais que podem ajudar na digestão, facilitando a absorção de nutrientes pelo corpo. E não para por aí: a água de coco possui ainda aminoácidos essenciais que contribuem para a construção e reparação dos tecidos do corpo.
“Água de coco é uma opção hidratante e saudável, especialmente quando comparada a algumas bebidas industrializadas. Incorporá-la à rotina pode ser uma maneira deliciosa e natural de manter o corpo bem nutrido e hidratado. É uma bebida que existe em abundância aqui no Brasil e precisamos aproveitar mais os benefícios a favor da nossa saúde”, afirma Filipe Oliveira.

Crescimento das vendas da água de coco

O aumento da procura por água de coco nesta época de calor movimenta até mesmo os negócios. De acordo com Hélcio Oliveira, presidente da Copra Alimentos, a empresa tem um aumento de, aproximadamente, 30% das vendas da água de coco no período de setembro a março. “A água de coco é a estrela do verão. É uma bebida super nutritiva e refrescante, que tem ótimos benefícios para a saúde”, afirma.

Benefícios de incluir a bebida na rotina

A seguir, o nutricionista Filipe Oliveira lista 10 benefícios que o consumo regular da água pode trazer para a saúde. Confira!

1. Hidratação eficiente

A água de coco é uma excelente fonte de hidratação devido à sua composição rica em água, eletrólitos e minerais. Ela ajuda a repor os fluidos perdidos durante atividades físicas intensas ou períodos de calor intenso.

2. Reposição de eletrólitos

Com uma combinação equilibrada de potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo, ela é uma bebida naturalmente rica em eletrólitos. Esses minerais são essenciais para manter o equilíbrio eletrolítico, apoiando a função muscular, nervosa e a saúde óssea.
Imagem Edicase Brasil
Água de coco ajuda a melhorar a digestão Crédito: GaudiLab | Shutterstock

3. Melhora a digestão

As enzimas presentes na água de coco podem auxiliar na digestão, promovendo uma absorção mais eficiente de nutrientes e contribuindo para a saúde do sistema digestivo.

4. Poder antioxidante

Ela contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo, contribuindo para a saúde celular e reduzindo o estresse oxidativo.

5. Controle da pressão arterial

O teor de potássio na água de coco pode auxiliar no controle da pressão arterial, contribuindo para a saúde cardiovascular.

6. Suporte ao sistema imunológico

Alguns nutrientes presentes na água de coco, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, podem fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças.

7. Aumento da energia

Os triglicerídeos de cadeia média (TCM) encontrados na água de coco podem fornecer uma fonte rápida de energia, sendo uma opção natural para impulsionar a vitalidade e a resistência.

8. Benefícios para a pele

O consumo regular pode contribuir para uma pele saudável e radiante, graças aos seus nutrientes e à sua capacidade de manter o corpo bem hidratado.

9. Redução do estresse

A presença de magnésio na água de coco pode desempenhar um papel na redução do estresse e na promoção do relaxamento muscular.

10. Apoio à perda de peso

É uma opção de baixa caloria e pode contribuir para a sensação de saciedade, apoiando aqueles que buscam manter ou perder peso.
Por Mariana Spelta

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