5 cuidados essenciais com as cicatrizes no verão

Proteção no pós-operatório é fundamental para uma recuperação rápida e eficaz da pele

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:04

Cuidados no verão são importantes para garantir uma boa cicatrização da pele Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Com a chegada do verão e o aumento da exposição ao sol, são essenciais cuidados com as cicatrizes, especialmente para quem acabou de passar por uma cirurgia plástica. A radiação ultravioleta e até mesmo a luz visível podem alterar a pigmentação e interferir na qualidade da cicatrização.

Pensando nisso, a cirurgiã plástica Dra. Chreichi L. Oliveira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lista algumas orientações práticas para pacientes recém-operados, especialmente de cirurgias plásticas, sobre como proteger e otimizar o aspecto das cicatrizes durante os dias quentes . Confira!

1. Evite exposição solar direta nas cicatrizes

A radiação UV estimula melanócitos e pode causar hiperpigmentação permanente das cicatrizes, além de agravar rubor e aspecto irregular. Evitar o sol nas fases iniciais reduz risco de manchas e melhora o resultado estético.

Por isso, a Dra. Chreichi L. Oliveira orienta sempre cobrir a cicatriz com roupa leve ou curativo quando estiver ao ar livre, além de preferir horários em que o sol não é tão forte, como antes das 10h e após as 16h. “Além disso, aplique fotoprotetor físico (mineral) SPF 50+ sobre a cicatriz e reaplique a cada duas horas se houver sol, suor ou banho de mar/piscina. Recomenda-se filtro à base de óxido de zinco ou dióxido de titânio para proteção pós-procedimento”, orienta.

2. Silicone é aliado comprovado na melhora das cicatrizes

Conforme a meta-análise “ Efficacy of topical silicone gel in scar management: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials “, publicada no International Wound Journal, géis e adesivos de silicone reduzem espessura, vermelhidão e desconforto de cicatrizes hipertróficas quando usados de forma contínua e prolongada. “Siga a orientação do seu cirurgião sobre quando começar e o tempo de uso diário. Produtos diferentes, como o gel e a fita, têm protocolos distintos. Por isso, sempre confirme com seu médico”, afirma a Dra. Chreichi L. Oliveira.

O uso de roupas e acessórios adequados também faz parte da proteção da pele Crédito: Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock

3. Use proteção física e roupas adequadas

A Dra. Chreichi L. Oliveira explica que roupas e curativos físicos bloqueiam a radiação, já que os filtros nem sempre protegem 100%. Por isso, aposte em chapéus de aba larga, camisas com proteção UV ou tecidos de trama fechada sobre a área operada. Para cicatrizes em tórax ou abdômen, use peças leves que não esfreguem a incisão. Se precisar tomar sol no rosto, use viseira, óculos e filtro solar.

4. Evite calor excessivo, suor intenso e saunas nas fases iniciais

Segundo a médica, o calor e o suor aumentam a inflamação local, favorecem a irritação e podem prejudicar a maturação da cicatriz, além de criar ambiente propício para fricção e maceração do curativo. Estudos sobre efeitos da luz/temperatura mostram mecanismos de estresse oxidativo que alteram a qualidade da pele cicatrizada. Sendo assim, prefira ambientes climatizados em dias muito quentes, não fique com roupas molhadas e evite utilizar saunas e praticar exercícios que provoquem suor intenso até a liberação médica.

5. Cuidado com a água de piscina e mar e sinais de infecção

A água clorada ou marinha pode irritar feridas recentes. Além disso, exposição precoce a ambientes aquáticos aumenta risco de contaminação. Qualquer infecção altera a cicatrização e o resultado estético. Fique atento a calor aumentado, dor progressiva, vermelhidão que se alastra, drenagem purulenta, febre ou abertura da sutura. Caso perceba algum desses sinais, procure imediatamente seu cirurgião. Só tome banho de mar ou piscina quando seu médico liberar.

Segundo a Dra. Chreichi L. Oliveira, no verão a atenção deve ser redobrada: “proteger a cicatriz do sol e do calor, usar fotoprotetor adequado após a epitelização e adotar terapias como silicone quando indicadas são medidas que fazem diferença no resultado final”.

Por Yasmin Santos

