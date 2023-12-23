Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Veja as causas e os sintomas da deficiência de vitamina B12
Saúde

Veja as causas e os sintomas da deficiência de vitamina B12

Médico explica como os baixos índices desse nutriente podem prejudicar o funcionamento adequado do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 dez 2023 às 10:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Níveis de vitamina B12 regulares evitam problemas no metabolismo e sistema nervoso (Imagem: puhhha | Shutterstock) Crédito:
A deficiência de vitamina B12, apesar do que muitos possam pensar, não é um problema que afeta somente veganos e vegetarianos, mas também pessoas que consomem carnes e laticínios. De acordo com dados do Tufts University Framingham Offspring Study , 40% das pessoas com idades entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa – em que muitas pessoas já experimentam sintomas neurológicos.
De acordo com Rodrigo Neves, médico pós-graduado em endocrinologia, a vitamina B12 desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, na função cerebral e no sistema nervoso. “A quantidade necessária para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia). Mas claro que essa quantidade de manutenção é bem menor que a dose de correção da deficiência. A falta dessa vitamina pode levar a problemas sérios de saúde, e os sintomas podem se manifestar de maneira gradual”, esclarece o profissional.

Causas da deficiência

A B12 é uma vitamina produzida por bactérias que vivem no solo orgânico e no intestino de animais. Como as plantas não precisam dessa vitamina para se desenvolver, elas não a absorvem. Rodrigo explica que a deficiência ocorre em vegetarianos e não vegetarianos, diferentemente do que as pessoas costumam pensar.
“O problema não está apenas na restrição dos alimentos de origem animal como carnes, ovos e leite. Muitas vezes, pode ser causada pelo uso de adubo químico no solo que mata as bactérias, alteração da nossa flora intestinal, uso indiscriminado de antibióticos”, explica.
“A criação de animais de abate em locais fechados também impede que os animais comam direto do solo, diminuindo a quantidade de B12 na corrente sanguínea e nos tecidos. Por isso, hoje os animais consomem suplementos para equilibrar essa deficiência”, acrescenta o especialista.
O profissional ressalta que muitos dos alimentos vegetais que têm a fama de conter B12, como algas, cogumelos e leveduras, têm, na verdade, uma forma análoga. Porém, essa forma não funciona de maneira significativa em humanos. 

Sintomas da deficiência de B12

Entre os sintomas mais comuns da deficiência de vitamina B12, estão:
  • Fadiga constante(sentir-se cansado e sem energia, mesmo após períodos adequados de descanso);
  • Fraqueza muscular (experimentar fraqueza muscular contínua, dificuldade em realizar atividades diárias);
  • Tontura (tontura inexplicável e sensação de formigamento nas mãos e nos pés);
  • Falhas na memória (dificuldades em lembrar informações, concentração reduzida e lapsos de memória);
  • Pequenas fissuras nos cantos da boca;
  • Alteração do funcionamento do intestino e até mesmo formigamento nas extremidades;
  • Mudanças no estado de espírito, incluindo irritabilidade, ansiedade ou, até mesmo, sintomas depressivos.
Nesses casos, é importante buscar orientação médica para realizar exames específicos que confirmarão ou descartarão a deficiência.
Imagem Edicase Brasil
Consultar um médico é fundamental para fazer a suplementação da vitamina de acordo com a necessidade de cada paciente (Imagem: Peakstock | Shutterstock) Crédito:

Suplementação para repor a vitamina

Quando o nível de vitamina B12 está abaixo de 350 pg/mL, há sinais de deficiência. O ideal é que esse nível fique acima de 490 pg/mL. Confira essas taxas a cada seis meses, especialmente se for vegetariano ou usar medicações de forma regular.
“Muitos consumidores assíduos de carne precisam suplementar. Mas, se você é vegetariano ou vegano, é essencial suplementar. As opções mais comuns de suplementação são em cápsulas, sublingual ou injeção”, finaliza Rodrigo Neves.
A suplementação de vitamina B12 é uma maneira eficaz de corrigir essa carência. No entanto, é crucial destacar que a automedicação não é apropriada. Cada pessoa tem necessidades individuais, e o excesso de B12 pode resultar em efeitos colaterais indesejados.A melhor abordagem é consultar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e uma prescrição adequada de suplementação, caso necessário.

Veja Também

Conjuntivite no verão: confira as dicas para se proteger

Confira dicas para manter a saúde da pele e dos cabelos no verão

Acidente vascular cerebral: os sintomas e como diferenciar os tipos de AVC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados