Exaustão térmica: entenda causa da morte de fã de Taylor Swift

Ana Clara Benevides morreu antes do show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Em meados de novembro, um laudo preliminar já havia identificado pequenas hemorragias no pulmão da jovem

Ana Clara Benevides Machado morreu após passar mal no show de Taylor Swift . (Reprodução)

O laudo de necropsia de Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal no show de Taylor Swift em novembro, apontou que a universitária teve exaustão térmica causada pelo calor. Na ocasião, o Rio de Janeiro enfrentava uma onda de calor extremo, com temperatura acima dos 40ºC.

"O laudo final indica que a estudante de psicologia sofreu consequências graves devido à exposição ao calor extremo. Sendo assim, a causa da morte se deu por hemorragia alveolar e congestão polivisceral, evolução biodinâmica de exposição difusa ao calor, cuja fonte de calor foi de natureza solar", diz o laudo.

De acordo com o documento, revelado pelo programa Bom Dia Rio, da TV Globo, a evolução clínica da jovem aponta a exaustão térmica devido ao calor extremo do ambiente com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, que levaram à morte súbita.

A exaustão térmica é a incapacidade do nosso corpo de dissipar o calor a tempo correto para manter a temperatura normal do corpo. "Pode levar também à sudorese excessiva, a perda de água corporal e eletrólitos importantes para o correto funcionamento das nossas células", explica a cardiologista Fernanda Bento, da Rede Meridional.

A exposição prolongada ao calor excessivo pode levar à exaustão térmica, um dos distúrbios causados pelo calor. Entre os principais sintomas da condição estão a sudorese excessiva, sensação de desmaio, dor de cabeça, fadiga, dor muscular, irritabilidade e letargia.

O calor excessivo pode levar a um estado de fadiga e até mesmo culminar em óbito Fernanda Bento • Cardiologista

A cardiologista Rovana Agrizzi, do Vitória Apart Hospital, diz que os distúrbios causados pelo calor ocorrem quando a capacidade de regulação da temperatura corporal é excedida. "O suor tem a função de resfriar a pele, causando a perda do calor produzido pelo organismo. Porém, quando o ambiente está excessivamente quente esse mecanismo pode estar prejudicado. Se o local for úmido, sem ventilação, os efeitos do calor passam a ser mais pronunciados".

O calor excessivo do ambiente leva a sudorese excessiva e com a água o organismo excreta sais minerais. Quanto mais desidratado e com a perda excessiva de sais (chamados de eletrólitos) maior é a redução do volume sanguíneo. E isso leva aos sintomas, além de desmaios, coma e até o óbito. A médica ressalta que é muito importante beber água.

Um dos parâmetros é estar com a urina amarelo clarinho. Não precisa ser urina sem cor, mas não pode ser amarela mais escura, porque não está bem hidratado Rovana Agrizzi • Cardiologista

A qualquer sinal de exaustão térmica, é preciso se proteger. "É recomendado procurar o abrigo de sombra e locais mais ventilados. Usar roupas leves e claras. Utilizar equipamentos de proteção solar como chapéus, bonés e camisas de proteção térmica", diz Fernanda Bento. Além de procurar um local menos quente e mais arejado, é importante manter uma hidratação adequada, a fim de repor os eletrólitos perdidos nesta situação de calor intenso. "Caso sinta fadiga, sensação de queda da pressão, procure atendimento médico", finaliza.

HEMORRAGIA PULMONAR

Em meados de novembro, um laudo preliminar já havia identificado pequenas hemorragias no pulmão da jovem. A hemorragia pulmonar é um sangramento do tecido pulmonar por lesão dos vasos da sua circulação, que é bem extensa. "Geralmente, os pacientes possuem uma causa que pode ser conhecida ou não, que pode propiciar ao sangramento no pulmão", conta a pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet.

Os sintomas da condição podem variar dependendo da intensidade do sangramento. Os mais comuns são a tosse, a dificuldade em respirar, o escarro com sangue e a febre se tiver alguma infecção. "A condição pode haver inúmeras causas. Desde infecções, doenças autoimunes ou cardíacas, problemas de coagulação, uso de alguns medicamentos, exposição às substâncias com algum grau de toxicidade, doenças pulmonares crônicas em que a mucosa da via aérea fica mais vulnerável, rompimento de vasos por inflamação, entre outras", explica a médica.

Geralmente os sintomas mais comuns são a tosse, a dificuldade de respirar e, por vezes, a expectoração com sangue. Ao se deparar com uma pessoa nessa situação é importante ter o atendimento médico. A pneumologista diz que é importante procurar logo por socorro para não deixar o quadro evoluir. "Se for algo mais intenso, com comprometimento maior da respiração, deve-se direcionar para um serviço de emergência para as devidas condutas", diz Kristiane Rocha Moreira Soneghet.

A médica diz que isoladamente é difícil que o calor ocasione a hemorragia pulmonar. É importante investigar a causa que pode estar levando ao sangramento e tratá-la. "Casos de sangramento de intensidade maior, que leve à insuficiência respiratória, caracterizam uma emergência e condutas específicas devem ser tomadas por uma equipe preparada, visando proteger a via aérea, garantir a oxigenação e estabilizar o paciente para, em seguida, haver a investigação da causa, com a realização de exames direcionados", finaliza a médica.

