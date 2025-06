Se cuida

5 benefícios do chá de gengibre para a saúde e como preparar

Veja como o consumo dessa bebida pode favorecer o bem-estar e a qualidade de vida

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:59

O chá de gengibre tem propriedades que auxiliam na prevenção e tratamento de diversas condições de saúde Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

O gengibre, conhecido cientificamente como Zingiber officinale Roscoe , é uma raiz comestível originária da Ásia Tropical. Amplamente utilizado em diversas partes do mundo, ele tem um sabor picante e levemente adocicado, que proporciona um toque especial aos chás nos dias frios. >

No entanto, não são apenas suas características gustativas que se destacam. Na medicina natural, o chá de gengibre é amplamente reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antieméticas, que contribuem para o tratamento e prevenção de diversas condições de saúde. >

Por isso, a seguir, confira 5 motivos para incluir o chá de gengibre no dia a dia e saiba como preparar essa bebida de forma prática e saborosa! >

1. Alivia náuseas e vômitos

O gengibre é conhecido por suas propriedades antieméticas, ou seja, sua capacidade de aliviar náuseas e vômitos . Essa ação está relacionada a compostos bioativos presentes na raiz, como o gingerol e o shogaol, que atuam diretamente no sistema digestivo e no sistema nervoso central. >

>

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da raiz pode ser usada em casos de enjôo, náusea e vômito de gravidez, de movimento e de pós-operatório. >

2. Fortalece a imunidade

O chá de gengibre contém vitaminas e minerais que contribuem para o equilíbrio do sistema imunológico e ajudam na proteção contra os danos causados pelos radicais livres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center), 100 g da raiz fresca contém cerca de 5 mg de vitamina C, nutriente que auxilia na defesa das células do sistema imunológico e na resposta do organismo a infecções, como gripes e resfriados. >

3. Reduz cólicas menstruais

Para quem sofre com cólicas menstruais, o chá de gengibre é uma opção natural bastante eficaz, pois seus compostos fenólicos e as antocianinas — como gingerol e shogaol — ajudam a aliviar as dores causadas pelas contrações uterinas. A raiz também melhora a circulação sanguínea e diminui espasmos musculares, proporcionando efeito calmante durante o período menstrual. >

O chá de gengibre tem compostos que ajudam a aliviar sintomas como gases e indigestão Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Melhora a digestão

O gengibre ajuda a combater a indigestão ao estimular a produção de enzimas digestivas e facilitar o esvaziamento do estômago. Seus compostos ativos, como o gingerol, atuam diretamente no trato gastrointestinal, promovendo o relaxamento dos músculos do estômago e dos intestinos, o que contribui para uma digestão mais eficiente e menos desconfortável. >

5. Anti-inflamatório

O gengibre é rico em diversos compostos bioativos, incluindo o gingerol, o shogaol e o paradol, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular da raiz pode ajudar a prevenir condições inflamatórias, como artrite, dores musculares, enxaquecas e cólicas menstruais. “Vários estudos científicos descreveram os compostos bioativos do gengibre; entre eles, o mais importante é o gingerol, cujas propriedades medicinais já foram comprovadas”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez. >

Como preparar o chá de gengibre

Ingredientes

2 cm de gengibre fresco, lavado e fatiado

300 ml de água

Mel para adoçar >

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e coe. Adoce com mel e sirva em seguida. >

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o gengibre pode oferecer à saúde, é importante destacar que o seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ele pode ser um aliado na alimentação, mas não deve ser visto como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral. >

