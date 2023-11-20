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Proteção

10 protetores solares para comprar com desconto na Black Friday

Eles protegem a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

20 nov 2023 às 09:00

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 09:00

Black Friday: protetor solar
O protetor solar auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele. Crédito: Divulgação
O protetor solar tem como principal função proteger a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão. O produto também auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.
A dermatologista Renata Bortolini explica que o pigmento da pele, chamado melanina, funciona como um chapéu que protege as células da pele da passagem de radiação ultravioleta. "Quanto mais clara a pele, menos pigmento e consequentemente menor a proteção contra a radiação solar e seus malefícios, por isso esses pacientes precisam estar sempre atentos ao uso de filtro solar com FPS adequado e proteção com barreiras físicas como chapéus, roupas UV e barracas de sol".
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol. A chegada Black Friday, que acontece no próximo dia 24 de novembro, é uma boa oportunidade de comprar o seu protetor solar. Confira a nossa seleção. 

10 PROTETORES SOLARES

Black Friday: protetor solar
Um seleção de produtos para você escolher Crédito: Divulgação
  1. Protetor Solar Gel Creme, da Australian Gold. Para todos os tipos de pele. Possui toque seco e promove alta proteção contra raios UVA/UVB e poluição, prevenindo a pele do envelhecimento precoce causado por radicais livres. De R$ 63,99 por R$ 56,00. (COMPRE AQUI

  2. Actine Colors FPS 70 Pele Morena, da Darrow. Conta com toque seco e efeito uniformizador. Possui ação antioxidante e garante alta proteção contra os raios UVA/UVB. De R$ 74,99 por R$ 59,49. (COMPRE AQUI)

  3. Mat Perfect Fluido Clareador FPS 70 Claro, da Avène. Protetor solar facial para peles sensíveis, mistas a oleosas e com hiperpigmentações. Ajuda a uniformizar manchas com prevenção e ação clareadora, além de alta proteção contra os raios UVB/ UVA e matificação da aparência por até 12 horas. De R$ 94,99 por R$ 74,99. (COMPRE AQUI)

  4. Anthelios Airlicium FPS 80, da La Roche-Posay. Protetor solar facial antioleosidade. Sua fórmula contém Água Termal de La Roche-Posay, Tecnologia Airlicium e Mexoryl XL que juntas atuam no controle da oleosidade, acalmam e protegem a pele. De R$ 79,92 por R$ 74,00. (COMPRE  AQUI)

  5.  Episol Color Tom 2 Claro FPS 70, da Mantecorp. Protetor solar facial que oferece alta proteção contra os raios UVA/UVB e luz visível, e cobertura na pele com cor, de efeito natural matte e toque seco. De R$ 64,90 por R$ 53,90. (COMPRE AQUI)

  6.  Sun Oil Control Creme-Gel FPS 60, de Eucerin. Possui textura leve, de rápida absorção e toque seco. Conta com o poderoso antioxidante Licochalcona A que protege as células das camadas mais profundas da epiderme e combate os radicais livres, ao mesmo tempo que o Ácido Glicirretínico contribui para a renovação dos mecanismos de defesa naturais do DNA celular. De R$ 72,67 por R$ 68,30 (COMPRE AQUI)

  7. Protetor Solar Toque Seco FPS 50, da Sallve. Possui alta proteção, toque seco e acabamento matte. Controla a oleosidade ao longo do dia. Não esfarela e é compatível com maquiagem. De R$ 69,90 por R$ 59,90.

  8. Multiprotetor Facial FPS 60, da Payot. Possui rápida absorção, com fácil espalhamento e acabamento invisível, não mudando a cor da pele. Além disso, também previne o aparecimento de marcas, rugas e linhas de expressão. De R$ 99,86 por R$ 79,90. (COMPRE AQUI)

  9. Protetor Solar Minesol Oil Control, da Neostrata. Protetor solar facial com textura gel-creme para pele oleosa. Previne o envelhecimento precoce e protege dos efeitos nocivos do sol. De R$ 59,90 por R$ 51,84. (COMPRE AQUI) 

  10. Neutrogena Sun Fresh FPS 50. Oferece proteção imediata contra os raios UVA e UVB, além de ter agentes antioxidantes: previne o foto envelhecimento e manchas de maneira potente, com hidratação e rápida absorção. De R$ 109,99 por R$ 91,49.  (COMPRE AQUI) 

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