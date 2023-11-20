10 protetores solares para comprar com desconto na Black Friday

10 PROTETORES SOLARES
- Protetor Solar Gel Creme, da Australian Gold. Para todos os tipos de pele. Possui toque seco e promove alta proteção contra raios UVA/UVB e poluição, prevenindo a pele do envelhecimento precoce causado por radicais livres. De R$ 63,99 por R$ 56,00. (COMPRE AQUI)
- Actine Colors FPS 70 Pele Morena, da Darrow. Conta com toque seco e efeito uniformizador. Possui ação antioxidante e garante alta proteção contra os raios UVA/UVB. De R$ 74,99 por R$ 59,49. (COMPRE AQUI)
- Mat Perfect Fluido Clareador FPS 70 Claro, da Avène. Protetor solar facial para peles sensíveis, mistas a oleosas e com hiperpigmentações. Ajuda a uniformizar manchas com prevenção e ação clareadora, além de alta proteção contra os raios UVB/ UVA e matificação da aparência por até 12 horas. De R$ 94,99 por R$ 74,99. (COMPRE AQUI)
- Anthelios Airlicium FPS 80, da La Roche-Posay. Protetor solar facial antioleosidade. Sua fórmula contém Água Termal de La Roche-Posay, Tecnologia Airlicium e Mexoryl XL que juntas atuam no controle da oleosidade, acalmam e protegem a pele. De R$ 79,92 por R$ 74,00. (COMPRE AQUI)
- Episol Color Tom 2 Claro FPS 70, da Mantecorp. Protetor solar facial que oferece alta proteção contra os raios UVA/UVB e luz visível, e cobertura na pele com cor, de efeito natural matte e toque seco. De R$ 64,90 por R$ 53,90. (COMPRE AQUI)
- Sun Oil Control Creme-Gel FPS 60, de Eucerin. Possui textura leve, de rápida absorção e toque seco. Conta com o poderoso antioxidante Licochalcona A que protege as células das camadas mais profundas da epiderme e combate os radicais livres, ao mesmo tempo que o Ácido Glicirretínico contribui para a renovação dos mecanismos de defesa naturais do DNA celular. De R$ 72,67 por R$ 68,30 (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Toque Seco FPS 50, da Sallve. Possui alta proteção, toque seco e acabamento matte. Controla a oleosidade ao longo do dia. Não esfarela e é compatível com maquiagem. De R$ 69,90 por R$ 59,90.
- Multiprotetor Facial FPS 60, da Payot. Possui rápida absorção, com fácil espalhamento e acabamento invisível, não mudando a cor da pele. Além disso, também previne o aparecimento de marcas, rugas e linhas de expressão. De R$ 99,86 por R$ 79,90. (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Minesol Oil Control, da Neostrata. Protetor solar facial com textura gel-creme para pele oleosa. Previne o envelhecimento precoce e protege dos efeitos nocivos do sol. De R$ 59,90 por R$ 51,84. (COMPRE AQUI)
- Neutrogena Sun Fresh FPS 50. Oferece proteção imediata contra os raios UVA e UVB, além de ter agentes antioxidantes: previne o foto envelhecimento e manchas de maneira potente, com hidratação e rápida absorção. De R$ 109,99 por R$ 91,49. (COMPRE AQUI)
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