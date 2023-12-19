Modelo capixaba de Muqui brilha nas passarelas do São Paulo Fashion Week

Capixaba Kassia Luz desfilou na São Paulo Fashion Week. Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 23 anos, a capixaba Kassia Medeiros Luz fez sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW), a principal semana de moda do país. Além do SPFW, a musa já desfilou para marcas conceituadas como: Lenny Niemeyer, Alexandre Herchcovitch e Cris Barros.

Em um bate-papo com HZ, Kassia falou sobre sua trajetória e dificuldades ao longo da adolescência. De volta ao passado, o sonho de modelar veio aos 14 anos, após sofrer bullying na sua escola. "Quando eu era mais nova, eu sempre fui a mais alta e magra da minha turma, eu queria ser invisível e não queria que ninguém me enxergasse. Mas era inevitável, sempre implicavam comigo por eu ser a mais magra. Desde que percebi isso, eu pensei: 'Vou virar uma modelo para eles pararem de implicar comigo'”, concluiu.

A partir daí, Kassia se apaixonou pelo mundo da moda e começou a cogitar ir para São Paulo em 2014. Porém, como era menor de idade e de uma família humilde do interior, não tinha condições financeiras de se manter lá. "Cheguei a ser aprovada em uma das maiores agências de SP quando tinha 14 anos, mas como eu era muito nova, minha mãe disse que era para eu terminar os estudos primeiro, e depois seguir a carreira. Ela acreditava que era coisa de momento, que eu não ia querer ser modelo para sempre... e aqui estamos nós", relata.

Fico muito feliz em saber da quantidade de pessoas que torcem por mim, acreditam no meu potencial e ficam felizes com cada conquista minha. É muita felicidade!

Entre tempos e contratempos da vida, o primeiro desfile da capixaba foi na 7ª série da escola, em Muqui, o chamado "Garota Senador". Mesmo sem grandes expectativas, Kassia ganhou o desfile em segundo lugar.

CAMINHO ATÉ O SPFW

Em 2022, a muquiense participou do Miss Espírito Santo. E foi assim que tudo começou. Ela passou por uma entrevista em São Paulo e foi aprovada, mas tinha um entrave: o financeiro. Então, o diretor artístico Claude Coimbra começou a acompanhá-la e teve a ideia de criar uma vaquinha online para Kassia.

As passarelas de Milão e Paris são os principais objetivos da modelo capixaba Crédito: Reprodução/Instagram