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Marcas conceituadas

Modelo capixaba de Muqui brilha nas passarelas do São Paulo Fashion Week

Kassia Medeiros Luz, de 23 anos, desfilou para marcas como Lenny Niemeyer e Alexandre Herchcovitch. A modelo relembrou as dificuldades na infância
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 13:35

Capixaba Kassia Luz desfilou na São Paulo Fashion Week.
Capixaba Kassia Luz desfilou na São Paulo Fashion Week. Crédito: Reprodução/Instagram
Aos 23 anos, a capixaba Kassia Medeiros Luz fez sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW), a principal semana de moda do país. Além do SPFW, a musa já desfilou para marcas conceituadas como: Lenny Niemeyer, Alexandre Herchcovitch e  Cris Barros.
Em um bate-papo com HZ, Kassia falou sobre sua trajetória e dificuldades ao longo da adolescência. De volta ao passado, o sonho de modelar veio aos 14 anos, após sofrer bullying na sua escola. "Quando eu era mais nova, eu sempre fui a mais alta e  magra da minha turma, eu queria ser invisível e não queria que ninguém me enxergasse. Mas era inevitável, sempre implicavam comigo por eu ser a mais magra. Desde que percebi isso, eu pensei: 'Vou virar uma modelo para eles pararem de implicar comigo'”, concluiu.
A partir daí,  Kassia se apaixonou pelo mundo da moda e começou a cogitar ir para São Paulo em 2014. Porém, como era menor de idade e de uma família humilde do interior, não tinha condições financeiras de se manter lá. "Cheguei a ser aprovada em uma das maiores agências de SP quando tinha 14 anos, mas como eu era muito nova, minha mãe disse que era para eu terminar os estudos primeiro, e depois seguir a carreira. Ela acreditava que era coisa de momento, que eu não ia querer ser modelo para sempre... e aqui estamos nós", relata.
Fico muito feliz em saber da quantidade de pessoas que torcem por mim, acreditam no meu potencial e ficam felizes com cada conquista minha. É muita felicidade!
Entre tempos e contratempos da vida, o primeiro desfile da capixaba foi na 7ª série da escola, em Muqui, o chamado "Garota Senador". Mesmo sem grandes expectativas, Kassia ganhou o desfile em segundo lugar.

CAMINHO ATÉ O SPFW

Em 2022, a muquiense participou do Miss Espírito Santo. E foi assim que tudo começou. Ela passou por uma entrevista em São Paulo e foi aprovada, mas tinha um entrave: o financeiro. Então, o diretor artístico Claude Coimbra começou a acompanhá-la e teve a ideia de criar uma vaquinha online para Kassia.
Capixaba Kassia Luz desfilou na São Paulo Fashion Week.
As passarelas de Milão e Paris são os principais objetivos da modelo capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

Como foi feita a vaquinha para sua ida a São Paulo?

Eu tinha ido para São Paulo para uma entrevista e tinha que voltar lá no outro mês. Como a gente precisava levantar um dinheiro muito rápido para me manter, o Claude teve a ideia de criar uma vaquinha e muitas pessoas divulgaram e compartilharam, e deu tudo certo no final! Não participei de nenhum teste, foi como uma entrevista, conversei com o scooter da agência e ele me aprovou no mesmo dia.

Quais sonhos você já realizou através da sua profissão?

Desfilar nas passarelas do São Paulo Fashion Week, me senti muito feliz e muito realizada... e não fiquei nervosa! Além disso, desfilar para um dos maiores produtores de São Paulo e maiores marcas do Rio de Janeiro. É muito gratificante marcas bem conceituadas estarem me convidando para desfilar.

Você ainda visita muito o Espírito Santo?

Moro em São Paulo, mas continuo vindo sempre ao Espírito Santo. Toda minha família, meus amigos e meu namorado moram aqui, então venho com bastante frequência. 

Qual sua maior meta atual para sua carreira?

Minha maior meta é desfilar para a alta-costura, Fashion Weeks de Milão, Paris e por aí vai. 

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