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Gastronomia

9 sopas deliciosas e nutritivas para ajudar a emagrecer

Veja receitas que ajudam a controlar a fome e contribuem para o processo de emagrecimento sem abrir mão do sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 19:55

Sopa de lentilha com legumes (Imagem: Wiktory | Shutterstock)
Sopa de lentilha com legumes Crédito: Imagem: Wiktory | Shutterstock
Quando se trata de perder peso de maneira equilibrada e saborosa, as sopas são uma excelente opção para incluir no cardápio. Além de serem nutritivas e promoverem maior sensação de saciedade, elas podem ser preparadas com uma grande variedade de ingredientes, tornando as refeições leves e completas. Quando fazem parte de uma alimentação equilibrada, ajudam a controlar a fome, favorecem um metabolismo saudável e contribuem para o processo de emagrecimento sem abrir mão do sabor.
A seguir, confira receitas de sopas deliciosas para ajudar a emagrecer!

1. Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

  • 500 g de lentilha
  • 1,5 l de água
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 cenouras descascadas e cortadas em cubos
  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, a cenoura, a batata e a folha de louro. Cubra com a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Sopa de feijão-branco

Ingredientes

  • 200 g de feijão-branco
  • 150 g de cenoura descascada e cortada em cubos
  • 150 g de chuchu descascado e cortado em cubos
  • 150 g de abobrinha descascada e cortada em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Água
  • Sal, salsa picada, tomilho e folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão-branco, o tomilho e as folhas de louro e cubra com água. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 40 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte a cenoura, o chuchu e a abobrinha e cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até os vegetais ficarem macios. Tempere com sal e adicione a salsa. Sirva em seguida.

3. Sopa de cevadinha com salsão

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de cevadinha
  • 10 talos de salsão sem as folhas e picados
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 cebola descascada e picada
  • 750 ml de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cevadinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte a cevadinha, o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)
Sopa de legumes Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

4. Sopa de legumes

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 batatas descascadas e picadas
  • 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 talos de salsão picados
  • Floretes de 1/2 couve-flor
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 1 folha de louro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o pimentão e refogue por 4 minutos. Acrescente a batata, a cenoura, a couve-flor, a folha de louro e o caldo de legumes e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.

5. Sopa de frango com legumes

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 6 batatas descascadas e raladas
  • 10 vagens picadas
  • 1 maço de couve fatiado
  • Água para cozinhar
  • Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Junte a cenoura, a batata e a vagem e refogue por mais 5 minutos. Depois, cubra os ingredientes com água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até os vegetais ficarem macios. Adicione a couve e cozinhe até murchar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

6. Sopa de mandioquinha com quinoa

Ingredientes

  • 3 mandioquinhas descascadas e cortadas em cubos
  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Cheiro-verde picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura e a mandioquinha, misturando por alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe até os legumes começarem a amaciar. Junte a quinoa e cozinhe até ficar macia. Ajuste o sal, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Sopa de tofu com legumes (Imagem: aniestia n | Shutterstock)
Sopa de tofu com legumes Crédito: Imagem: aniestia n | Shutterstock

7. Sopa de tofu com legumes

Ingredientes

  • 200 g de tofu firme cortado em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de acelga chinesa cortada em pedaços
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Adicione a cenoura e a batata. Refogue por 2 minutos para incorporar o sabor. Acrescente o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 15-20 minutos, ou até os legumes ficarem macios. Junte os cubos de tofu e a acelga. Cozinhe por mais 3 a 5 minutos, só para aquecer e amaciar levemente as folhas. Sirva em seguida.

8. Sopa de abóbora com couve

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos
  • 2 folhas de couve cortadas em tiras finas
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Coloque a abóbora-cabotiá e misture bem com os temperos. Refogue por 2 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até a abóbora-cabotiá ficar macia, cerca de 15 a 20 minutos. Quando a abóbora-cabotiá estiver quase pronta, adicione a couve. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos, só até murchar. Ajuste o sal, finalize com a cebolinha e sirva em seguida. 

9. Sopa de brócolis com ervilha

Ingredientes

  • 1 brócolis cortado em floretes
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente o brócolis, a ervilha e a batata e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

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