Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Moda

Conheça o que será tendência na moda para noivas em 2024

Designer Silvia Fregonese dá dicas para mulheres que estão se preparando para o "grande dia", desde slip dress até conserlet

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 17:21

Vai casar em 2024? Saiba o que será tendência na moda para noivas
As tendências na moda para noivas em 2024 Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação
Escolher o vestido para a hora do "sim" é, com certeza, uma das decisões mais importantes quando se planeja um casamento. Mais do que apenas um vestido, a peça precisa transmitir a personalidade da noiva e claro, valorizar tudo aquilo que ela tem de mais belo.
Pensando nas noivinhas que estão planejando seu casamento para 2024, a designer Silvia Fregonese conta um pouco do que tem observado como tendência para vestidos de noiva para o próximo ano.
A profissional, que realiza uma minuciosa curadoria de vestidos de noiva e festa ao redor do mundo, já visitou mais de 50 países na Europa, África e Ásia em busca de peças que são verdadeiras obras de arte e que compõem a curadoria "feita a dedo".

MINIMALISMO

"Seguindo as tendências que já temos visto nas últimas temporadas de moda, os vestidos minimalistas seguem em alta no próximo ano", comenta Silvia. "Tecidos de alfaiataria com um corte impecável e boa modelagem nunca saem de moda", completa.
Vai casar em 2024? Saiba o que será tendência na moda para noivas
O minimalismo está em alta Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

SLIP DRESS

Confeccionados em seda ou cetim, vestidos soltinhos que lembram uma camisola são a grande aposta do mercado mundial para 2024. "Apesar de serem vestidos, na teoria, simples, os slip dress ainda precisam de um bom corte e tecido de qualidade para terem o caimento perfeito", explica Silvia.
Vai casar em 2024? Saiba o que será tendência na moda para noivas
Slip dress lembram camisolas Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

CORSELET REVISITADO

Vestidos estruturados com bustos que remetem a uma lingerie também aparecerão com frequência nas coleções do próximo ano. “Atualizando o que temos visto nos últimos anos, veremos vestidos com bustiês mais modernos, com rendas diferenciadas e que valorizam o colo da noiva. O modelo corselet será revisitado de forma mais moderna”, comenta a designer.
Vai casar em 2024? Saiba o que será tendência na moda para noivas
Corselets remetem a lingeries Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

SOBREPOSIÇÕES

O chamado 3D no mundo das noivas chega com força. “Vestidos de tules, rendas diferenciadas como a guipir, que se sobrepõem em camadas delicadas e marcantes, trazem o romantismo que algumas noivas buscam no vestido do grande dia”, explica Silvia.
Vai casar em 2024? Saiba o que será tendência na moda para noivas
“Vestidos com tules e renda trazem romantismo Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação
A designer finaliza pontuando que, independentemente do ano e tendência, a aposta deve ser sempre um vestido muito bem executado, com tecidos de qualidade e uma boa modelagem.
"É o que sempre frisamos, tanto para selecionar as peças que irão compor nossa curadoria, tanto para orientar as noivas que nos procuram. Peças que vistam bem, valorize o corpo da mulher, e principalmente ressaltem características que a noiva admira em si mesma, trazendo mais confiança e conforto para o grande dia"

Veja Também

5 mitos e verdades sobre cuidados com a pele durante a corrida

Veja alimentos que ajudam a manter a pele saudável no verão

4 penteados fáceis para as festas de fim de ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem com histórico de violência doméstica é preso em Presidente Kennedy
Acidente entre dois carros na Praia do Canto
Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto
Imagem de destaque
Juíza que foi 'prisioneira pessoal de Hugo Chávez' por quase 10 anos é libertada na Venezuela

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados