Conheça o que será tendência na moda para noivas em 2024

As tendências na moda para noivas em 2024 Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

Escolher o vestido para a hora do "sim" é, com certeza, uma das decisões mais importantes quando se planeja um casamento. Mais do que apenas um vestido, a peça precisa transmitir a personalidade da noiva e claro, valorizar tudo aquilo que ela tem de mais belo.

Pensando nas noivinhas que estão planejando seu casamento para 2024, a designer Silvia Fregonese conta um pouco do que tem observado como tendência para vestidos de noiva para o próximo ano.

A profissional, que realiza uma minuciosa curadoria de vestidos de noiva e festa ao redor do mundo, já visitou mais de 50 países na Europa, África e Ásia em busca de peças que são verdadeiras obras de arte e que compõem a curadoria "feita a dedo".

MINIMALISMO

"Seguindo as tendências que já temos visto nas últimas temporadas de moda, os vestidos minimalistas seguem em alta no próximo ano", comenta Silvia. "Tecidos de alfaiataria com um corte impecável e boa modelagem nunca saem de moda", completa.

O minimalismo está em alta Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

SLIP DRESS

Confeccionados em seda ou cetim, vestidos soltinhos que lembram uma camisola são a grande aposta do mercado mundial para 2024. "Apesar de serem vestidos, na teoria, simples, os slip dress ainda precisam de um bom corte e tecido de qualidade para terem o caimento perfeito", explica Silvia.

Slip dress lembram camisolas Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

CORSELET REVISITADO

Vestidos estruturados com bustos que remetem a uma lingerie também aparecerão com frequência nas coleções do próximo ano. “Atualizando o que temos visto nos últimos anos, veremos vestidos com bustiês mais modernos, com rendas diferenciadas e que valorizam o colo da noiva. O modelo corselet será revisitado de forma mais moderna”, comenta a designer.

Corselets remetem a lingeries Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

SOBREPOSIÇÕES

O chamado 3D no mundo das noivas chega com força. “Vestidos de tules, rendas diferenciadas como a guipir, que se sobrepõem em camadas delicadas e marcantes, trazem o romantismo que algumas noivas buscam no vestido do grande dia”, explica Silvia.

“Vestidos com tules e renda trazem romantismo Crédito: Divulgação/Silvia Fregonese/P+G Comunicação

A designer finaliza pontuando que, independentemente do ano e tendência, a aposta deve ser sempre um vestido muito bem executado, com tecidos de qualidade e uma boa modelagem.