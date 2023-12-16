5 mitos e verdades sobre cuidados com a pele durante a corrida

Correr é uma atividade popular, mas que ainda gera dúvidas sobre os cuidados com a pele Crédito: Ground Picture | Shutterstock

A corrida é um exercício físico muito popular entre os brasileiros. Por se tratar de uma modalidade ao ar livre que permite a prática sem a necessidade de equipamentos elaborados, a atividade tem ganhado cada vez mais adeptos, e não é muito difícil encontrar corredores em parques, praias ou, até mesmo, avenidas.

No entanto, mesmo com a popularidade, muitos praticantes ainda têm dúvidas sobre os cuidados que devem ter ao aderir ao esporte, especialmente quando se trata da pele. Por isso, a dermatologista Vivian Simões responde a alguns mitos e verdades sobre o tema. Veja!

1. Correr envelhece o rosto

Verdade. A corrida pode ser um fator que colabora para o envelhecimento do rosto, porque além de consumir rapidamente muitas calorias, é de alto impacto, o que aumenta a flacidez. Além disso, normalmente os corredores têm uma dieta muito restrita com alguns desequilíbrios de calorias, que podem acabar contribuindo para o envelhecimento precoce.

Alguns atletas também costumam praticar a corrida ao ar livre, o que deixa a pele bem exposta ao sol em horários de maior radiação, o que traz um dano muito grande. Por isso, muito protetor solar e cremes hidratantes devem ser prioridade.

2. Posso correr em qualquer horário

Mito. Eu sempre recomendo a corrida em horário de baixa radiação. O ideal é que o exercício seja praticado antes das 10h ou depois das 17h, que são os horários em que a radiação está menor.

3. É só passar protetor que estou protegido do sol

Mito. Apesar de o protetor solar ser um dos principais cuidados para quem deseja se proteger do sol , o uso de roupas com proteção UV, boné ou viseira, óculos de sol para proteção e protetor labial também são cuidados indispensáveis para os corredores.

Correr no sol exige cuidados para proteger a pele Crédito: Imagem: Rido | ShutterStock

4. Correr no sol pode danificar o colágeno da pele

Verdade. O sol, além de trazer uma quebra das fibras da pele, ele também traz uma quebra das fibras de colágeno e das fibras elásticas. Ele também pode causar um fotodano, que é como costumamos chamar na dermatologia um dano causado pela luz, que muitas vezes é irreversível.

A exposição solar acaba causando uma pele sem cor, sem viço e também com fibras de colágeno totalmente quebradas. Além disso, é sempre bom lembrar que toda essa exposição aumenta muito as chances de câncer de pele e de outras doenças.

5. Posso usar qualquer protetor solar