Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

5 mitos e verdades sobre cuidados com a pele durante a corrida

Dermatologista explica como praticar essa atividade física e se proteger dos danos causados pelo sol
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 14:50

Imagem Edicase Brasil
Correr é uma atividade popular, mas que ainda gera dúvidas sobre os cuidados com a pele Crédito: Ground Picture | Shutterstock
A corrida é um exercício físico muito popular entre os brasileiros. Por se tratar de uma modalidade ao ar livre que permite a prática sem a necessidade de equipamentos elaborados, a atividade tem ganhado cada vez mais adeptos, e não é muito difícil encontrar corredores em parques, praias ou, até mesmo, avenidas.
No entanto, mesmo com a popularidade, muitos praticantes ainda têm dúvidas sobre os cuidados que devem ter ao aderir ao esporte, especialmente quando se trata da pele. Por isso, a dermatologista Vivian Simões responde a alguns mitos e verdades sobre o tema. Veja!

1. Correr envelhece o rosto

Verdade.  A corrida pode ser um fator que colabora para o envelhecimento do rosto, porque além de consumir rapidamente muitas calorias, é de alto impacto, o que aumenta a flacidez. Além disso, normalmente os corredores têm uma dieta muito restrita com alguns desequilíbrios de calorias, que podem acabar contribuindo para o envelhecimento precoce.
Alguns atletas também costumam praticar a corrida ao ar livre, o que deixa a pele bem exposta ao sol em horários de maior radiação, o que traz um dano muito grande. Por isso, muito protetor solar e cremes hidratantes devem ser prioridade. 

2. Posso correr em qualquer horário

Mito.  Eu sempre recomendo a corrida em horário de baixa radiação. O ideal é que o exercício seja praticado antes das 10h ou depois das 17h, que são os horários em que a radiação está menor.

3. É só passar protetor que estou protegido do sol

Mito. Apesar de o protetor solar ser um dos principais cuidados para quem deseja se proteger do sol , o uso de roupas com proteção UV, boné ou viseira, óculos de sol para proteção e protetor labial também são cuidados indispensáveis para os corredores.
Imagem Edicase Brasil
Correr no sol exige cuidados para proteger a pele Crédito: Imagem: Rido | ShutterStock

4. Correr no sol pode danificar o colágeno da pele

Verdade.  O sol, além de trazer uma quebra das fibras da pele, ele também traz uma quebra das fibras de colágeno e das fibras elásticas. Ele também pode causar um fotodano, que é como costumamos chamar na dermatologia um dano causado pela luz, que muitas vezes é irreversível.
A exposição solar acaba causando uma pele sem cor, sem viço e também com fibras de colágeno totalmente quebradas. Além disso, é sempre bom lembrar que toda essa exposição aumenta muito as chances de câncer de pele e de outras doenças.

5. Posso usar qualquer protetor solar

Mito . O recomendado é utilizar protetores solares adequados para atividades esportivas, com resistência à água e com resistência ao suor. Hoje em dia, contamos com muitos protetores solares indicados para o esporte e que têm essa finalidade de não escorrer devido ao suor, assim não provoca ardência nos olhos e não corremos o risco de sair facilmente.

Veja Também

5 tendências de beleza que serão destaque em 2024

3 tendências de unhas para o Natal

Guia de Natal: 50 sugestões de presentes para todos os estilos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Saúde Pele
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados