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5 tendências de beleza que serão destaque em 2024

Especialista indica quais makes e penteados vão conquistar as pessoas no próximo ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 15:39

Imagem Edicase Brasil
Tendências de beleza e moda em 2024 irão agradar os mais diversos públicos  Crédito: Jacob Lund | Shutterstock
A última temporada das semanas de moda internacionais com inspirações para o verão 2024 deve influenciar muito o que será visto em moda e beleza no próximo ano. Com inspirações de estilos de makes e cabelos, a beauté de 2024 deve chegar já na primavera/verão com destaques que podem agradar os mais diversos públicos, uma vez que as opções transitam entre visuais vibrantes e os mais  clean .
Bruna Baroca, instrutora de maquiagem do Instituto Embelleze (rede de escolas profissionalizantes na área da beleza), destaca justamente que os estilos que devem pautar a próxima estação podem deixar a escolha mais fácil na hora de seguir as tendências.
“No universo das makes, o que veremos em 2024 serão ótimas possibilidades para quem ama um visual mais elaborado, artístico e chamativo. Ao mesmo tempo, o mais bacana do que está em pauta para o próximo ano é que também temos opções mais discretas, com beautys minimalistas e ótimas para o dia a dia”, ressalta.
A seguir, a especialista destaca as 5 tendências de beleza que serão destaque em 2024. Veja:

1. Mermaidcore

Inspirado no visual de sereias, o mermaidcore é caracterizado por penteados com efeito molhado e maquiagens iridescentes. Essa tendência ocupou as passarelas e as redes sociais em 2023 e deve continuar com força total no próximo ano.

2. Olhos vibrantes

A temporada de verão 2024 trará mais cores vibrantes para os olhos, seja com a combinação de sombras diversas, monocromáticas ou delineados chamativos.

3. Cílios

Eles chegam maximalistas, com cores e formatos inusitados, que dão destaque para as makes. Bruna Baroca sugere que “este tipo de make , com cílios mais artísticos, cabe muito bem em ocasiões mais descontraídas, como festas e encontros com amigos e passeios. São composições que deixam o look mais divertido e estiloso”, completa.
Imagem Edicase Brasil
Maquiagem leve, que realça a beleza natural, estará em alta em 2024  Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

4. Make leve

Apesar dos cílios em evidência e das sombras vibrantes, surgiram com força também as maquiagens estilo clean girl . Nessa tendência, “a make é superleve e o objetivo é passar a ideia quase de um no makeup , com visual mais natural, destacando os lábios e as maçãs do rosto com tonalidades mais coradas”, ressalta Bruna Baroca.

5. Cabelos reais

A rigidez em manter cada fio “em seu devido lugar” não será uma preocupação na próxima estação. A última temporada das semanas de moda apresentou cabelos com visual mais cotidiano, desalinhados e com aspecto molhado/oleoso, parecido com o estilo mermaid , mas com mais desconstrução, e devem aparecer com força em 2024.

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