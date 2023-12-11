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Criatividade

3 tendências de unhas para o Natal

Quem disse que só o vermelho faz sucesso nas unhas nesta época do Natal? Especialista comenta sobre as cores mais utilizadas no Natal
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 15:21

Imagem Edicase Brasil
As unhas ganham destaque no look para o Natal (Imagem: Dina Shuba | Shutterstock) Crédito:
As pessoas muitas vezes escolhem fazer as unhas para aproveitar o Natal como uma maneira de se prepararem para a celebração festiva. Este período do ano é frequentemente associado a encontros familiares, festas e celebrações. Portanto, muitos desejam se sentir bem consigo e exibir uma aparência cuidada.
A seguir, veja algumas tendências para as unhas neste Natal!

1. Esmaltes para o Natal

Imagem Edicase Brasil
O verde-escuro pode ser usado nas unhas para o Natal (Imagem: Minszka | Shutterstock) Crédito:
Para o Natal deste ano, Tayane Batista, nail artist do salão Fil Hair & Experience, comenta o que é destaque: “Além do vermelho, as cores que mais se destacam para o clima natalino são o verde-escuro, esmaltes com brilho dourado e também o rosa-escuro”, afirma a especialista em unhas.  

2. Francesinha em alta 

Imagem Edicase Brasil
A francesinha vermelha é um tipo de arte que combina com o Natal Crédito: Vetrova-Noskova | Shutterstock
A profissional aponta que o modelo mais procurado de nail arts para a data são as francesinhas. “A francesinha vermelha é o que mais faz sucesso. Conquista o coração da mulherada, além de ser elegante e combina com diversas ocasiões”, explica. 

3. Use e abuse das cores 

Imagem Edicase Brasil
É possível utilizar unhas coloridas no Natal (Imagem: TanitaKo | Shutterstock) Crédito:
Apesar de as unhas coloridas serem muito utilizadas durante o ano, existem pessoas que acreditam que, para o Natal, a ocasião não combina com o excesso de cores. No entanto, a nail artist esclarece que no mundo das artes pode-se usar e abusar do colorido. Afinal, a escolha dos esmaltes é um gosto pessoal. 

Cuidados além da beleza

Além de deixar as unhas bonitas com a esmaltação, é importante lembrar que a beleza das unhas vai muito além. É importante ter alguns cuidados essenciais para que elas cresçam de forma saudável, como manter uma boa alimentação, evitar roê-las, utilizar sempre base antes de pintar as unhas, não abusar na hora de retirar a cutícula e tomar cuidado ao usar materiais de limpeza sem o uso de luvas. Além de manter as suas unhas mais saudáveis, isso também contribuirá para manter a esmaltação por maior tempo. 
Por Carolina Ribeiro

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