Guia de Natal: 50 sugestões de presentes para todos os estilos

O Natal 2023 está próximo. E nestes dias que antecedem a festa de confraternização, a ordem é dedicar-se aos preparativos. Com a árvore já montada, é hora de pensar na ceia, na escolha do panetone e do chocotone e, claro, nos presentes. A gente dá uma mãozinha sugerindo 50 opções de mimos, que foram separados por temas. Agora é só escolher o que mais gostou para a festa ficar ainda mais especial. Boas festas!
A COR DO NATAL
O vermelho é a cor mais desejada para a noite de Natal. A cor simboliza o amor e representa também a data. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro!
- Panettone Damasco, Uva-Passa Branca e Mel de Laranjeira, da Casa Bauducco. Preço: 69,90
- Biquíni Liz, da Vix. Preço: R$ 588,00
- Óculos de Sol, da Carolina Herrera. Preço: R$ 1.180,00
- Capa de Almofada Linhas Arquitetônicas, da Westwing. Preço: R$ 59,90
- Obra Coração Disforme, de Milena Almeida. Preço: R$ 750,00
- Sandália Classic Clog Pepper, da Crocs. Preço: R$ 249,00
- Batom Tubby Cor Electra, da Contém1g. Preço: R$ 56,90
- Camiseta Vermelha, da Simples Reserva. Preço: R$ 149,00
- Tênis Chuck Taylor All Star, da Converse. Preço: R$ 299,90
- Suportes para Velas, da Le Creuset. Preço: R$ 189,00
ANOS DOURADOS E PRATEADOS
O brilho vai tomar conta da sua noite de festa. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio no estilo dourado ou prateado. É hora de brilhar!
- Bolsa Crossbody, da Ellus. Preço: R$ 890,00
- Top Dourado, da Dress To. Preço: R$ 299,00
- Brinco Eclat, da Ivana Izoton. Preço: R$ 6.180,00
- Vela Dourada, da Tok&Stok. Preço: R$ R$ 59,90
- Tênis Denim, da Democrata. Preço: R$ 299,90
- Vela Aromática A. Niemeyer, na Casa Riachuelo. Preço: R$ 99,90
- Tênis ST 001 Prata, da Schutz. Preço: R$ 590,00
- Anel Polyomino Granada, da Carla Buaiz. Preço: R$ 4.570,00
- Iluminador Extra Dimension Skinfinish, da Mac. Preço: R$ 299,00
- Sandália Dourada, da Linus. Preço: R$ 232,00
VEM CHEGANDO O VERÃO...
E a gente já está preparado. A estação será de altas temperaturas. E para você aproveitar os dias de calor, nós fizemos uma seleção de peças para curtir a praia, a piscina e o pôr do sol.
- Short Vermelho, da Oficina Reserva. Preço: R$ 399,00
- Vestido Tropical, da Osklen. Preço: R$ 847,00
- Short Jeans, da Marisa, Preço: R$ 99,99
- Carteira, da Caxuxa. Preço: R$ 129,90
- Óculos de Sol Burberry, na Óticas Paris. Preço: R$ 1.749,00
- Sandália Lust Slide, da Melissa. Preço: R$ 129,90
- Vela Perfumada Lichia e Pimenta, da Phebo. Preço: R$ 132,00
- Chinelo Havaianas Slim Square Logo Metallic. Preço: R$ 54,99
- Óculos de Sol Fleur, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 549,00
- Bolsa La Spezia, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 1.245,00
QUE BELEZA
A temporada de final de ano também traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, tem os kits que prometem fazer o maior sucesso no tradicional amigo secreto.
- Gloss Labial Lip Injection Travel Size, da Too Faced. Preço: 159,00
- Perfume Armani Code, de Giorgio Armani. Preço: R$ 589,00
- Perfume Be. Verde Escuro, da Be.Colônias. Preço: R$ 119,90
- Perfume Rose Passion, da Jimmy Choo. Preço: R$ 399,00
- Kit Natura Ekos Tukumã. Preço: R$ 113,80
- Coleção de Perfumes Vintage, da Granado. Preço: R$ 136,00
- Kit Trio Ritual De Fim do Ano, da The Body Shop. Preço: R$ 49,90
- Paleta de Sombras Dream To Shine, da Avon. preço: R$ 129,90
- Paradoxe Eau de Parfum, da Prada. Preço: R$ 449,00
- Brilho Labial Unlimited, da Mary Kay. Preço: R$ 59,90
ESPORTISTAS
Cuidar do corpo e da mente também é um presente. E a nossa seleção de peças ajuda no estilo ou na performance da prática esportiva.
- Legging Lisa, da Body For Sure. Preço: R$ 299,00
- Tapete para Ioga, da Hopu Yoga na Shop2gether. Preço: R$ 199,90
- Bolsa Nike Gym Club, na Dafiti. Preço: R$ 329,99
- Top Esportivo Arrastão Cross, da Lupo Sport. Preço: R$ 99,90
- Óculos de Sol Santorini, da Ares. Preço: R$ 219,00
- Tênis Fila Athlon Feminino, na Itapuã Calçados. Preço: R$ 299,90
- Kit Natal Coffee Man, de O Boticário. Preço R$ 319,70
- Camiseta Masculina Own The Run, da Adidas. Preço: R$ 199,99
- Garrafa, da Kouda. Preço: R$ 185,30
- Óculos Barcelos, da Mormaii. Preço: R$ 499,00.