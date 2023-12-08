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Hora de celebrar

Guia de Natal: 50 sugestões de presentes para todos os estilos

Roupas, sapatos, kits de beleza e itens para aproveitar o verão que está chegando. A nossa seleção traz presentes variados para agradar todos os gostos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 10:00

Vitrine Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação
O Natal 2023 está próximo. E nestes dias que antecedem a festa de confraternização, a ordem é dedicar-se aos preparativos. Com a árvore já montada, é hora de pensar na ceia, na escolha do panetone e do chocotone e, claro, nos presentes. A gente dá uma mãozinha sugerindo 50 opções de mimos, que foram separados por temas. Agora é só escolher o que mais gostou para a festa ficar ainda mais especial. Boas festas!

A COR DO NATAL

O vermelho é a cor mais desejada para a noite de Natal. A cor simboliza o amor e representa também a data. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro! 
Vitrine Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação
  1. Panettone Damasco, Uva-Passa Branca e Mel de Laranjeira, da Casa Bauducco. Preço: 69,90

  2. Biquíni Liz, da Vix. Preço: R$ 588,00

  3. Óculos de Sol, da Carolina Herrera. Preço: R$ 1.180,00 

  4. Capa de Almofada Linhas Arquitetônicas, da Westwing. Preço: R$ 59,90

  5. Obra Coração Disforme, de Milena Almeida. Preço: R$ 750,00

  6. Sandália Classic Clog Pepper, da Crocs. Preço: R$ 249,00

  7. Batom Tubby Cor Electra, da Contém1g. Preço: R$ 56,90

  8. Camiseta Vermelha, da Simples Reserva. Preço: R$ 149,00

  9. Tênis Chuck Taylor All Star, da Converse. Preço: R$ 299,90

  10.  Suportes para Velas, da Le Creuset. Preço: R$ 189,00

ANOS DOURADOS E PRATEADOS

O brilho vai tomar conta da sua noite de festa. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio no estilo dourado ou prateado. É hora de brilhar!
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação
  1. Bolsa Crossbody, da Ellus. Preço: R$ 890,00

  2. Top Dourado, da Dress To. Preço: R$ 299,00

  3. Brinco Eclat, da Ivana Izoton. Preço: R$ 6.180,00

  4. Vela Dourada, da Tok&Stok. Preço: R$ R$ 59,90

  5. Tênis Denim, da Democrata. Preço: R$ 299,90

  6. Vela Aromática A. Niemeyer, na Casa Riachuelo. Preço: R$ 99,90

  7. Tênis ST 001 Prata, da Schutz. Preço: R$ 590,00

  8.  Anel Polyomino Granada, da Carla Buaiz. Preço: R$ 4.570,00

  9. Iluminador Extra Dimension Skinfinish, da Mac. Preço: R$ 299,00

  10. Sandália Dourada, da Linus. Preço: R$ 232,00

VEM CHEGANDO O VERÃO...

E a gente já está preparado. A estação será de altas temperaturas. E para você aproveitar os dias de calor, nós fizemos uma seleção de peças para curtir a praia, a piscina e o pôr do sol. 
vitrine
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: divulgação
  1. Short Vermelho, da Oficina Reserva. Preço: R$ 399,00

  2. Vestido Tropical, da Osklen. Preço: R$ 847,00

  3. Short Jeans, da Marisa, Preço: R$ 99,99

  4. Carteira, da Caxuxa. Preço: R$ 129,90

  5. Óculos de Sol Burberry, na Óticas Paris. Preço: R$ 1.749,00

  6. Sandália Lust Slide, da Melissa. Preço: R$ 129,90

  7. Vela Perfumada Lichia e Pimenta, da Phebo. Preço: R$ 132,00

  8. Chinelo Havaianas Slim Square Logo Metallic. Preço: R$ 54,99

  9. Óculos de Sol Fleur, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 549,00

  10. Bolsa La Spezia, na Luiza Goldschmidt. Preço: R$ 1.245,00

QUE BELEZA

A temporada de final de ano também traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, tem os kits que prometem fazer o maior sucesso no tradicional amigo secreto.
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação
  1. Gloss Labial Lip Injection Travel Size, da Too Faced. Preço: 159,00

  2. Perfume Armani Code, de Giorgio Armani. Preço: R$ 589,00

  3. Perfume Be. Verde Escuro, da Be.Colônias. Preço: R$ 119,90

  4. Perfume Rose Passion, da Jimmy Choo. Preço: R$ 399,00

  5. Kit Natura Ekos Tukumã. Preço: R$ 113,80

  6. Coleção de Perfumes Vintage, da Granado. Preço: R$ 136,00

  7. Kit Trio Ritual De Fim do Ano, da The Body Shop. Preço: R$ 49,90

  8. Paleta de Sombras Dream To Shine, da Avon. preço: R$ 129,90

  9. Paradoxe Eau de Parfum, da Prada. Preço: R$ 449,00

  10. Brilho Labial Unlimited, da Mary Kay. Preço: R$ 59,90 

ESPORTISTAS

Cuidar do corpo e da mente também é um presente. E a nossa seleção de peças ajuda no estilo ou na performance da prática esportiva. 
Vitrine Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação
  1. Legging Lisa, da Body For Sure. Preço: R$ 299,00

  2. Tapete para Ioga, da Hopu Yoga na Shop2gether. Preço: R$ 199,90

  3. Bolsa Nike Gym Club, na Dafiti. Preço: R$ 329,99

  4. Top Esportivo Arrastão Cross, da Lupo Sport. Preço: R$ 99,90

  5. Óculos de Sol Santorini, da Ares. Preço: R$ 219,00

  6. Tênis Fila Athlon Feminino, na Itapuã Calçados. Preço: R$ 299,90

  7. Kit Natal Coffee Man, de O Boticário. Preço R$ 319,70

  8. Camiseta Masculina Own The Run, da Adidas. Preço: R$ 199,99

  9. Garrafa, da Kouda. Preço: R$ 185,30

  10. Óculos Barcelos, da Mormaii. Preço: R$ 499,00.

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