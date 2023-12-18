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Saúde

Veja alimentos que ajudam a manter a pele saudável no verão

Médica explica como os nutrientes presentes na alimentação são importantes nesta época do ano
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
O cuidado com a alimentação é importante para manter a saúde da pele no verão  Crédito: New Africa | Shutterstock
Uma alimentação equilibrada desempenha um papel fundamental na saúde da pele, sendo um dos pilares para manter sua vitalidade e beleza. Os alimentos que ingerimos têm um impacto direto na saúde dérmica, fornecendo nutrientes essenciais que ajudam na renovação celular, na produção de colágeno e na proteção contra danos causados pelos radicais livres.
“Tanto a pele como as unhas e cabelos refletem carências de nutrientes, equívocos alimentares e estado inflamatório”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Alimentos para proteção da pele

A médica destaca que, na temporada de calor, há grupos de alimentos que conferem proteção contra a radiação solar. “Entre eles, estão aqueles que são fontes de carotenoides, fontes de pigmentos que vão desde o verde, passando pelo amarelo e laranja, até os vermelhos, e os que são fontes de polifenóis, principalmente os de tom vermelho-escuro e arroxeados. Carotenoides e o polifenóis do tipo antocianidinas são importantes fotoprotetores orais, por seu tipo de atividade antioxidante “, explica.
Os polifenóis são compostos orgânicos muito encontrados em frutas e plantas, benéficos para a proteção do nosso metabolismo e contra o envelhecimento. Os carotenoides, por sua vez, são uma família de substâncias derivadas da vitamina A, com aparência laranja e ideais para fotoproteção da pele.

Comidas para uma pele viçosa

De maneira geral, pensando no viço da pele ao longo do verão, a nutróloga destaca que é importante manter uma dieta equilibrada, variada e o mais natural possível, com aporte adequado de proteínas magras ou vegetais como as leguminosas, carboidratos complexos, provenientes de frutas, vegetais folhosos, legumes, farelos dos cereais integrais e tubérculos.
“Além de gorduras boas como o azeite de oliva, os peixes de água fria e as nozes e castanhas. Tudo isso acompanhado de hidratação adequada, que deve ser feita preferencialmente através do consumo de água, que sempre é a melhor opção, apesar de líquidos como os chás, as águas saborizadas e os sucos naturais também serem contabilizados e bem-vindos”, acrescenta.
Imagem Edicase Brasil
A alimentação fornece nutrientes importantes para manter a pele saudável e bonita  Crédito: marilyn barbone | Shutterstock

Vitaminas importantes para pele

A Dra. Marcella Garcez destaca que a pele, além do aporte proteico, essencial para a síntese de colágeno, precisa de vitamina C, também necessária para a síntese de colágeno, além de seus efeitos antioxidantes que absorvem água.
“A vitamina E é um dos principais antioxidantes do compartimento lipofílico [que tem afinidade e é solúvel em gordura] cutâneo. A vitamina D, que além de ser responsável por manter funções imunológicas e regenerativas da pele, precisa da pele saudável para ser sintetizada e circular em bons níveis, sem suplementação”, explica. A nutróloga também explica que as vitaminas do complexo B ajudam a manter várias funções metabólicas.

Minerais que favorecem a pele

Além das vitaminas, os minerais também desempenham um papel importante na saúde e aparência da pele. “Entre todos os minerais necessários para a saúde da pele, podemos citar zinco, cobre e selênio, que estão entre os cofatores para a síntese de enzimas antioxidantes, além de funções metabólicas. E o silício é um mineral importante para garantir resistência e elasticidade da matriz extracelular presente nos tecidos conjuntivos como a derme”, explica a médica.

Outros nutrientes importantes

Segundo a Dra. Marcella Garcez, os ácidos graxos do tipo ômega 3 são importantes para manter equilíbrio de perfil inflamatório da pele e prevenir doenças inflamatórias como as dermatites, psoríase e acne. “Os carotenoides e polifenóis presentes em alimentos e suplementos também são importantes para a melhora das respostas imunes, por suas atividades antioxidantes e fotoprotetoras”, acrescenta.
Além disso, a médica ressalta a importância da ingestão de água. “Não podemos esquecer do adequado consumo de água, pois a hidratação da pele se faz por via oral, os produtos tópicos apenas mantêm na pele a água que entrou no organismo pela boca”, enfatiza. 

Alimentos para colocar na rotina

Como recomendação tanto para proteger quanto para dar uma ajudinha no bronzeado, a médica indica o consumo de:
  • Proteínas magras, carnes, ovos e laticínios, e proteínas vegetais como leguminosas, feijões, ervilhas, lentilhas e grão-de-bico, necessárias para a síntese de colágeno.
  • Frutas cítricas (laranja, limão, tangerina), principais fontes de vitamina C e importantes fontes de carotenoides.
  • Peixes de água fria (como salmão e sardinha), nozes e linhaça são fontes alimentares de ômega 3, que mantém o perfil inflamatório da pele em equilíbrio.
  • Abóbora, cenoura, folhas verdes, tomate, mamão e especiarias como páprica e cúrcuma são fontes de carotenoides que oferecem fotoproteção à pele.
  • Frutas vermelhas, uvas escuras e chocolate, com pelo menos 70% de cacau, são fontes de polifenóis antioxidantes e fotoprotetores.

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