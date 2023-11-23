Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sirleide Stinguel

Por que o sexo de reconciliação é tão intenso? Entenda

Alguns casais usam a briga para sentir novamente a adrenalina da relação sexual, mas comportamento pode virar um problema

Públicado em 

23 nov 2023 às 15:45
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Quem nunca ouviu falar ou mesmo passou pela experiência de ter uma relação sexual muito intensa após uma briga? Digo a você que alguns casais usam essa situação para sentir novamente a adrenalina do sexo.
Sabemos também que, para uma grande parte das pessoas, a briga é um fator inibidor de desejo e, como consequência, não há sexo. E o que essas duas situações têm em comum? A ira, a raiva.
As emoções presentes no contexto da briga é que vão ditar o ritmo de cada ação, e a raiva é uma emoção básica aprendida lá na infância, com precedentes distintos em cada fase de desenvolvimento.
Desejo sexual | casal fazendo sexo
Alguns casais usam a briga para sentir novamente a adrenalina do sexo Crédito: Shutterstock
No contexto do sexo de reconciliação, a raiva está presente. Quando a briga envolve ciúme, culpa e insegurança, ou seja, uma adrenalina de perigo que em muitos alimenta a excitação, o casal logo vai precisar da compensação sexual.
Quando o contexto tem um tom romantizado, o sexo tende a ser mais intenso. O ciúme, por exemplo, é visto por muitos como demonstração de amor e desejo, uma visão distorcida, mas que gera excitação e reafirmação do ego.
Preciso salientar que não estamos discutindo se esse comportamento faz bem ou não. Digo ainda que não é um comportamento necessariamente abusivo e maléfico para a relação, mas pode virar um problema se um dos integrantes da relação usar essas emoções ou tipos de adrenalina de maneira proposital para alcançar o sexo intenso.
Esta não é e não deve ser uma prática habitual entre o casal, onde haja a necessidade de ter conflito para sentir desejo. O sexo nos relacionamentos deve ser uma consequência de conexão e intimidade, com emoções boas, de forma que promova saúde mental.
É preciso ligar um alerta: se a briga terminar sempre em sexo, o casal estará descontando no ato e burlando o processo do diálogo para resolver seus conflitos, alimentando assim uma relação disfuncional.

Dicas para estimular um sexo quente

  1. Brincar com os cinco sentidos durante a relação.
  2. Conversar sobre fetiches e fantasias.
  3. Visitar lugares diferentes.
  4. Usar acessórios e brinquedos sexuais.
  5. Assistir a filmes eróticos juntos.

Veja Também

O sexo caiu na rotina? 5 dicas para sair dela

Precisamos falar sobre a sexualidade da mulher na menopausa

Como o câncer de mama afeta a sexualidade das mulheres

Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

Tópicos Relacionados

Saúde Sexo Comportamento se Cuida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados