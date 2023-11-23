Por que o sexo de reconciliação é tão intenso? Entenda

Quem nunca ouviu falar ou mesmo passou pela experiência de ter uma relação sexual muito intensa após uma briga? Digo a você que alguns casais usam essa situação para sentir novamente a adrenalina do sexo.

Sabemos também que, para uma grande parte das pessoas, a briga é um fator inibidor de desejo e, como consequência, não há sexo. E o que essas duas situações têm em comum? A ira, a raiva.

As emoções presentes no contexto da briga é que vão ditar o ritmo de cada ação, e a raiva é uma emoção básica aprendida lá na infância, com precedentes distintos em cada fase de desenvolvimento.

Alguns casais usam a briga para sentir novamente a adrenalina do sexo Crédito: Shutterstock

No contexto do sexo de reconciliação, a raiva está presente. Quando a briga envolve ciúme, culpa e insegurança, ou seja, uma adrenalina de perigo que em muitos alimenta a excitação, o casal logo vai precisar da compensação sexual.

Quando o contexto tem um tom romantizado, o sexo tende a ser mais intenso. O ciúme, por exemplo, é visto por muitos como demonstração de amor e desejo, uma visão distorcida, mas que gera excitação e reafirmação do ego.

Preciso salientar que não estamos discutindo se esse comportamento faz bem ou não. Digo ainda que não é um comportamento necessariamente abusivo e maléfico para a relação, mas pode virar um problema se um dos integrantes da relação usar essas emoções ou tipos de adrenalina de maneira proposital para alcançar o sexo intenso.

Esta não é e não deve ser uma prática habitual entre o casal, onde haja a necessidade de ter conflito para sentir desejo. O sexo nos relacionamentos deve ser uma consequência de conexão e intimidade, com emoções boas, de forma que promova saúde mental.

É preciso ligar um alerta: se a briga terminar sempre em sexo, o casal estará descontando no ato e burlando o processo do diálogo para resolver seus conflitos, alimentando assim uma relação disfuncional.

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