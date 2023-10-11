Como o câncer de mama afeta a sexualidade das mulheres

Câncer de mama: manutenção da sexualidade da mulher durante o tratamento é muito importante para a sua qualidade de vida Crédito: Shutterstock

Chegamos no mês de outubro, o mês que salienta a importância da promoção a saúde da mulher e em especial das mamas, com o objetivo principal de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E uma mulher que passa pela doença enfrenta diversas dificuldades em relação ao tratamento e às mudanças no corpo. Entre elas, uma que poucas pessoas falam é sobre a sexualidade.

Mas antes de falarmos mais disso, vamos a algumas curiosidades sobre a relação do mês de outubro com o combate ao câncer de mama. Esse movimento começou em 1990, em Nova York, com a primeira corrida pela cura. Em seguida, outros Estados americanos aderiram ao movimento com atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença.

No Brasil esse movimento acontece desde 2002 com a cor rosa em destaque e várias campanhas com o intuito de levar informações para as mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce da doença. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), há 95% de probabilidade de recuperação total das mulheres que descobrem o câncer no início.

O tratamento do câncer de mama tem vários efeitos colaterais e todos implicam diretamente com a sexualidade da mulher, sendo os mais comuns são:

Dor na penetração devido a secura, ardência;

Alterações sensoriais como dormência ou hipersensibilidade;

Fadiga;

Mudança de humor;

Anorgasmia, que é a dificuldade orgástica entre outras.

Mas a que mais pesa na sexualidade da mulher durante este processo é a autoimagem (como ela se vê). Não estou falando exatamente do impacto físico, como quando é necessária a retirada da mama ou a queda de cabelos resultantes do tratamento, mas como essa mulher se enxerga no papel de paciente com câncer.

Normalmente, ela se compara a uma figura lúdica que não se assemelha à figura da mulher sedutora com desejos. E mesmo após o tratamento, esse é um fator que pode continuar e minar as possibilidades de vida sexual.

Atendo mulheres que desenvolveram vaginismo após o tratamento, que é a dor ao penetrar, mas não por questões físicas e sim psíquicas por não se sentir adequada ao papel sexual.

A importância da manutenção da sexualidade da mulher durante o tratamento é muito importante para a sua qualidade de vida sexual e para a saúde como um todo, já que a conexão sexual traz sensações de segurança, carinho, bem estar e empoderamento.

Dicas para a manutenção da sexualidade durante o tratamento:

Comunicação – Converse com sua parceria sobre como está se sentindo em relação a sexualidade, fale de medos e anseios, de sentimentos, como se sente em relação ao seu corpo;





– Converse com sua parceria sobre como está se sentindo em relação a sexualidade, fale de medos e anseios, de sentimentos, como se sente em relação ao seu corpo; Gatilhos de desejo – Lembre se do que te dava prazer antes e resgate cada momento em sua memória, construa novos gatilhos assistindo filmes, lendo livros eróticos;





– Lembre se do que te dava prazer antes e resgate cada momento em sua memória, construa novos gatilhos assistindo filmes, lendo livros eróticos; Momentos a sós – Crie momentos para namorar, conversar, trocarem carícias como em uma massagem;





– Crie momentos para namorar, conversar, trocarem carícias como em uma massagem; Elogios – Tenha como hábito buscar pontos positivos em você e salientá-los, cite-os em voz alta ou escreva;





– Tenha como hábito buscar pontos positivos em você e salientá-los, cite-os em voz alta ou escreva; Lubrificantes – Use-os sempre. Se achar melhor, um óleo da sua preferência;





– Use-os sempre. Se achar melhor, um óleo da sua preferência; Brinquedos eróticos – Estes são bem-vindos em qualquer momento. Neste caso, em especial, pode ser uma ótima ajuda. Principalmente os que vibram;





– Estes são bem-vindos em qualquer momento. Neste caso, em especial, pode ser uma ótima ajuda. Principalmente os que vibram; Fantasias – explore as fantasias em sua memória, com encenações e a brincadeira pode ser bem divertida;





explore as fantasias em sua memória, com encenações e a brincadeira pode ser bem divertida; Exercícios íntimos – faça exercícios de pompoarismo, kegel, movimente o seu assoalho pélvico, esses movimentos vão vascularizar a região íntima e deixá-la mais sensível ao toque.

