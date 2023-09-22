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Sexo

Saiba como explorar as zonas erógenas na hora do sexo

Citamos oito áreas que, se estimuladas corretamente, podem dar aquele "up" na hora "H"

Públicado em 

21 set 2023 às 21:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Sexo, fetiche, vendado
A pele é o maior órgão do corpo humano e, assim, a maior zona erógena do corpo Crédito: Shutterstock
Eu tenho certeza que quando você leu as palavras “zonas erógenas” você pensou nas estereotipadas partes clichês, como seios, bundas, genitais... E tudo bem, pois muitas pessoas têm sensibilidade erógena nessas partes, mas não vamos nos limitar a elas. Saiba que não são as únicas e nem as mais potentes quando o assunto é excitação.
As zonas erógenas são partes sensíveis do corpo que podem levar a excitação e até mesmo ao orgasmo através de estímulos, lembrando que a sensação dos estímulos pode ser diferente em cada corpo. Como assim? Sabemos que o pescoço é uma zona erógena nas pessoas, mas, dependendo do estimulo, a pessoa pode sentir cócegas e não excitação.
O nosso corpo é erógeno da cabeça aos pés e a pele é o maior órgão sensível a estímulos, por isso ela é a maior zona erógena no nosso corpo, pois é rica em terminações nervosas – pasmem! Mas essa informação é muito importante para quebrarmos o padrão da genitalização no sexo. Então vamos sair do piloto automático e explorar toda a região. Vou citar algumas regiões menos trabalhadas nas relações mas que dão muito prazer.
  1. Pescoço: é uma região muito sensível nas mulheres e nos homens. Então, deslize os dedos bem de leve e dê beijos suaves nele;

  2. Couro cabeludo: uma região pouco estimulada sexualmente, mas que é muito prazerosa. Use a ponta das unhas para leves arranhadas circulares;

  3. Orelhas: na verdade, é atrás das orelhas, ou no lóbulo, que a mágica acontece. Toques leves e até mordidinhas são bem vindas – nada de enfiar a língua dentro da orelha, hein;

  4. Axilas: é uma zona muito sensível, mas algumas pessoas já tem em mente que é para cocegas e isso atrapalha a excitação. Lambidas e um gel térmico vão aquecer muito essa região;

  5. Mãos e dedos: as pessoas que praticam BDSM já trabalham essa região há muito tempo e não de forma dolorosa como se imagina;

  6. Mamilos: nas mulheres, já é um preliminar bem comum. Mas, no homem, também é uma zona erógena por suas terminações nervosas. Pegue uma pedrinha de gelo e passe lentamente em torno dos mamilos e, em seguida, coloque a língua quente;

  7. Costelas: tanto com toques suaves pelas pontas dos dedos ou lábios quentes vão estimular muito essa área e acordar o corpo orgástico;

  8. Pés e dedos: a massagem com um óleo é muito relaxante e, ao mesmo tempo, excitante. Combine uma pressão com arranhadinhas nos pés. E os dedinhos podem ter leves mordidinhas a chupadinhas.
O corpo é todo orgástico e muito sensorial, aproveite com vários tipos de estímulos e sensações. É muito importante não julgar ou rotular a parceria por gostar de zonas erógenas diferentes das que você já viu.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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