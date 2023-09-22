Saiba como explorar as zonas erógenas na hora do sexo

A pele é o maior órgão do corpo humano e, assim, a maior zona erógena do corpo Crédito: Shutterstock

Eu tenho certeza que quando você leu as palavras “zonas erógenas” você pensou nas estereotipadas partes clichês, como seios, bundas, genitais... E tudo bem, pois muitas pessoas têm sensibilidade erógena nessas partes, mas não vamos nos limitar a elas. Saiba que não são as únicas e nem as mais potentes quando o assunto é excitação.

As zonas erógenas são partes sensíveis do corpo que podem levar a excitação e até mesmo ao orgasmo através de estímulos, lembrando que a sensação dos estímulos pode ser diferente em cada corpo. Como assim? Sabemos que o pescoço é uma zona erógena nas pessoas, mas, dependendo do estimulo, a pessoa pode sentir cócegas e não excitação.

O nosso corpo é erógeno da cabeça aos pés e a pele é o maior órgão sensível a estímulos, por isso ela é a maior zona erógena no nosso corpo, pois é rica em terminações nervosas – pasmem! Mas essa informação é muito importante para quebrarmos o padrão da genitalização no sexo. Então vamos sair do piloto automático e explorar toda a região. Vou citar algumas regiões menos trabalhadas nas relações mas que dão muito prazer.

Pescoço: é uma região muito sensível nas mulheres e nos homens. Então, deslize os dedos bem de leve e dê beijos suaves nele;



Couro cabeludo: uma região pouco estimulada sexualmente, mas que é muito prazerosa. Use a ponta das unhas para leves arranhadas circulares;



Orelhas: na verdade, é atrás das orelhas, ou no lóbulo, que a mágica acontece. Toques leves e até mordidinhas são bem vindas – nada de enfiar a língua dentro da orelha, hein;



Axilas: é uma zona muito sensível, mas algumas pessoas já tem em mente que é para cocegas e isso atrapalha a excitação. Lambidas e um gel térmico vão aquecer muito essa região;



Mãos e dedos: as pessoas que praticam BDSM já trabalham essa região há muito tempo e não de forma dolorosa como se imagina;



Mamilos: nas mulheres, já é um preliminar bem comum. Mas, no homem, também é uma zona erógena por suas terminações nervosas. Pegue uma pedrinha de gelo e passe lentamente em torno dos mamilos e, em seguida, coloque a língua quente;



Costelas: tanto com toques suaves pelas pontas dos dedos ou lábios quentes vão estimular muito essa área e acordar o corpo orgástico;



Pés e dedos: a massagem com um óleo é muito relaxante e, ao mesmo tempo, excitante. Combine uma pressão com arranhadinhas nos pés. E os dedinhos podem ter leves mordidinhas a chupadinhas.

