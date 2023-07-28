Dia do Orgasmo: confira 5 mitos sobre o ápice do prazer sexual

Na próxima segunda-feira, 31 de julho, é comemorado o Dia do Orgasmo. A data foi criada por uma rede de sex shops em 1999, na Inglaterra, como forma de fomentar o mercado e quebrar tabus e preconceitos sobre o tema.
O orgasmo é o pico máximo da sensação de prazer do corpo, quando acontece o relaxamento da musculatura pós-excitação, como se fosse uma descarga de tensão muscular. Essa é uma das fases do nosso ciclo de resposta sexual e é muito importante, por sinal.
É nesse momento que sentimos a endorfina (substância geradora de energia) e a dopamina (que traz sensação de bem-estar) juntamente com o relaxamento corporal.
Muitas pessoas não conseguem saber se realmente tiveram um orgasmo e existe aquela frase clichê “se você não sabe é porque não teve”. Não é bem assim.
Essa dúvida surge por causa dos mitos que ouvimos por aí, impregnados de crenças e tabus em torno do orgasmo. Então, vamos desmitificá-lo e ter mais prazer na vida sexual.
5 MITOS SOBRE ORGASMO
1
Quando se tem orgasmo, sai líquido
A fase orgástica não tem líquido, mas a ejaculação que ocorre após a onda orgástica sim. E essa quantidade de líquido tem uma variação enorme de uma pessoa para a outra. Em algumas, sai muito líquido, a ponto de molhar a cama. Em outras isso nem é perceptível, e essa resposta ejaculatória não interfere na intensidade do orgasmo. É também possível ter orgasmo e não ter ejaculação.
2
Orgasmo é sempre intenso
Existe uma variação de sensações orgásticas e elas são diferentes de pessoa para pessoa. Essas sensações sofrem influências de fatores intrínsecos (emoções, sentimentos, traumas) e extrínsecos (ambiente, tempo e parceiro).
3
Toda mulher precisa da penetração vaginal para atingir o orgasmo
A maioria das mulheres não sente prazer suficiente com a penetração vaginal para chegar ao orgasmo, e sim pela estimulação do clitóris, que é um órgão externo. O canal vaginal não tem tantas terminações nervosas, por isso é pouco sensível.
4
O parceiro(a) é o responsável pelo orgasmo na transa
A responsabilidade do orgasmo é totalmente individual. O parceiro age no contexto como uma ferramenta facilitadora, mas quem decide se vai ter um orgasmo ou não com essa ferramenta é a própria pessoa. Por isso, o autoconhecimento se faz tão importante. Conhecer o próprio corpo e suas sensações é a chave do sucesso orgástico.
5
Masturbação dificulta o orgasmo no sexo a dois
Uma coisa não anula ou interfere na outra. Treino é treino e jogo é jogo! Existe um tabu em torno da masturbação e isso sim atrapalha o orgasmo, não o auto toque. Se conhecer e ter prazer solo é importante para a sexualidade.