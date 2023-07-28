Dia do Orgasmo: confira 5 mitos sobre o ápice do prazer sexual

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Quando se tem orgasmo, sai líquido

A fase orgástica não tem líquido, mas a ejaculação que ocorre após a onda orgástica sim. E essa quantidade de líquido tem uma variação enorme de uma pessoa para a outra. Em algumas, sai muito líquido, a ponto de molhar a cama. Em outras isso nem é perceptível, e essa resposta ejaculatória não interfere na intensidade do orgasmo. É também possível ter orgasmo e não ter ejaculação.

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Orgasmo é sempre intenso

Existe uma variação de sensações orgásticas e elas são diferentes de pessoa para pessoa. Essas sensações sofrem influências de fatores intrínsecos (emoções, sentimentos, traumas) e extrínsecos (ambiente, tempo e parceiro).

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Toda mulher precisa da penetração vaginal para atingir o orgasmo

A maioria das mulheres não sente prazer suficiente com a penetração vaginal para chegar ao orgasmo, e sim pela estimulação do clitóris, que é um órgão externo. O canal vaginal não tem tantas terminações nervosas, por isso é pouco sensível.

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O parceiro(a) é o responsável pelo orgasmo na transa

A responsabilidade do orgasmo é totalmente individual. O parceiro age no contexto como uma ferramenta facilitadora, mas quem decide se vai ter um orgasmo ou não com essa ferramenta é a própria pessoa. Por isso, o autoconhecimento se faz tão importante. Conhecer o próprio corpo e suas sensações é a chave do sucesso orgástico.

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Masturbação dificulta o orgasmo no sexo a dois