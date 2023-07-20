Estímulo anal é uma ferramenta poderosa para o orgasmo feminino

Há quem torça o nariz ao ouvir o termo “sexo anal”, ou até mesmo faça careta por já ter tido alguma experiência ruim com essa modalidade. Mas a controvérsia existe.

Muitas pessoas adoram o estímulo na região do ânus - e boa parte são do sexo feminino. Pesquisadores da Universidade de Indiana, nos EUA, realizaram um estudo com mais de três mil mulheres sobre como elas sentem prazer com o toque no ânus. O resultado dessa pesquisa foi surpreendente.

TRÊS MANEIRAS DE TOCAR

Durante as entrevistas, três técnicas principais foram citadas: 40% das mulheres disseram sentir mais prazer com toques ao redor do ânus; 35% afirmaram que gostam do toque raso dentro do orifício anal e 40% preferem o toque no ânus ao mesmo tempo em que ocorre a penetração vaginal.

Do total de entrevistadas, quase 30% informaram que a estimulação anal torna seus orgasmos mais intensos. A proposta desse estudo foi levar conhecimento, fazendo com que essas mulheres entendessem seus corpos.

SEXO ANAL AINDA É TABU

A pesquisa é uma prova de que muitas mulheres gostam sim de estímulos anais, e não necessariamente de uma penetração anal. Mas então por que a maioria diz que dói e que não gosta?

O sexo anal ainda é tabu em nossa sociedade e muitas mulheres cresceram ouvindo que essa é uma prática de prostitutas, logo, esconder o desejo ou mesmo reprimi-lo tem sido um grande escudo.

Quando o assunto é penetração rasa ou total no ânus, o estudo ainda especificou que para 28,3% das entrevistadas é melhor com o dedo do parceiro ou parceira, e 25,7% preferem com pênis. Já 17,4% preferem que seja com sex toy e 15,4%, por sua vez, preferem usar o próprio dedo.

Plug anal é um dos acessórios indicados para a prática Crédito: Shutterstock

Vale destacar que em todas essas formas de estimulação é importante o uso de preservativo e de um bom lubrificante para não machucar, já que a região anal não tem lubrificação própria. Para quem sente mais desconforto, indico até mesmo um dessensibilizante.

DICAS PARA UMA PRÁTICA SAUDÁVEL E PRAZEROSA

A higiene é fundamental para essa brincadeira acontecer sem preocupações, então, lave bem a região e esteja com o intestino em dia.

Coloque bastante lubrificante lá dentro do ânus. Por fora eu indicaria um gel térmico que esquente ou esfrie.



Vale estimular no oral para ir aquecendo a região e relaxando a musculatura.



O uso de acessórios, como plug anal e vibrador, vão tornar o momento incrível, mas use sempre com camisinha, pois a região anal é cheia de bactérias (sem falar do risco de transmissão de ISTs).

Encontre uma posição confortável e se jogue na brincadeira.

