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Sexo

Estímulo anal é uma ferramenta poderosa para o orgasmo feminino

Pesquisa feita nos EUA com mais de três mil mulheres revelou de que forma elas preferem ser estimuladas no região do ânus

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 06:00

Publicado em 

20 jul 2023 às 06:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Há quem torça o nariz ao ouvir o termo “sexo anal”, ou até mesmo faça careta por já ter tido alguma experiência ruim com essa modalidade. Mas a controvérsia existe. 
Muitas pessoas adoram o estímulo na região do ânus - e boa parte são do sexo feminino. Pesquisadores da Universidade de Indiana, nos EUA, realizaram um estudo com mais de três mil mulheres sobre como elas sentem prazer com o toque no ânus. O resultado dessa pesquisa foi surpreendente. 

TRÊS MANEIRAS DE TOCAR

Durante as entrevistas, três técnicas principais foram citadas: 40% das mulheres disseram sentir mais prazer com toques ao redor do ânus; 35% afirmaram que gostam do toque raso dentro do orifício anal e 40% preferem o toque no ânus ao mesmo tempo em que ocorre a penetração vaginal.
Do total de entrevistadas, quase 30% informaram que a estimulação anal torna seus orgasmos mais intensos. A proposta desse estudo foi levar conhecimento, fazendo com que essas mulheres entendessem seus corpos.

SEXO ANAL AINDA É TABU

A pesquisa é uma prova de que muitas mulheres gostam sim de estímulos anais, e não necessariamente de uma penetração anal.  Mas então por que a maioria diz que dói e que não gosta?
O sexo anal ainda é tabu em nossa sociedade e muitas mulheres cresceram ouvindo que essa é uma prática de prostitutas, logo, esconder o desejo ou mesmo reprimi-lo tem sido um grande escudo.
Quando o assunto é penetração rasa ou total no ânus, o estudo ainda especificou que para 28,3% das entrevistadas é melhor com o dedo do parceiro ou parceira, e 25,7% preferem com pênis. Já 17,4% preferem que seja com sex toy e 15,4%, por sua vez, preferem usar o próprio dedo.
Estímulo anal é uma ferramenta poderosa para o orgasmo feminino
Plug anal é um dos acessórios indicados para a prática  Crédito: Shutterstock
Vale destacar que em todas essas formas de estimulação é importante o uso de preservativo e de um bom lubrificante para não machucar, já que a região anal não tem lubrificação própria. Para quem sente mais desconforto, indico até mesmo um dessensibilizante. 

DICAS PARA UMA PRÁTICA SAUDÁVEL E PRAZEROSA

  • A higiene é fundamental para essa brincadeira acontecer sem preocupações, então, lave bem a região e esteja com o intestino em dia.
  • Coloque bastante lubrificante lá dentro do ânus. Por fora eu indicaria um gel térmico que esquente ou esfrie.
  • Vale estimular no oral para ir aquecendo a região e relaxando a musculatura.
  • O uso de acessórios, como plug anal e vibrador, vão tornar o momento incrível, mas use sempre com camisinha, pois a região anal é cheia de bactérias (sem falar do risco de transmissão de ISTs). 
  • Encontre uma posição confortável e se jogue na brincadeira.
Preciso salientar que a estimulação anal é uma ótima opção para potencializar o orgasmo feminino, desde que a mulher sinta desejo por praticar.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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