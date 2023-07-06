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Sexo

4 estilos sexuais: descubra qual o seu e tenha mais prazer

Do romântico ao toque ao mais prático e fantasioso, cada pessoa tem um perfil de atração inicial ligado a um gatilho; confira o seu

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 19:56

Publicado em 

06 jul 2023 às 19:56
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Sexo, Prazer a dois, romance
O estímulo sexual tem um estilo próprio e cada pessoa tem um perfil de atração inicial ligado a um gatilho Crédito: Shutterstock
Vocês já perceberam que o sexo não é uma receitinha de bolo? Cada pessoa tem uma forma personalizada de sentir prazer e desejo. Por mais que seja sempre objetificado em partes intimas, o estímulo que leva ao ato sexual é outro. Quer um exemplo? A famosa preliminar - que se fala tanto - é para alimentar esse desejo e, então, toda a conexão sexual acontecer.
O estímulo sexual tem um estilo próprio e cada pessoa tem um perfil de atração inicial ligado a um gatilho. Segundo a pesquisadora sexóloga Canadense Petra Zebroff, temos quatro estilos de desejo sexuais e é muito importante identificar os gatilhos que despertam o seu desejo e do seu parceiro para uma boa conexão sexual.
No meu consultório, uma pergunta que sempre faço aos pacientes é: "quais são os seus gatilhos de desejo?". Por incrível que pareça, a maioria dos questionados não sabe informar. Muitas vezes, eles têm mais facilidade de saber o que atrai o parceiro (a) do que saber o que os atrai.
Quando falamos deste assunto, não estamos falando de partes físicas em si, mas de todo um cenário emocional de estímulo, como um toque de leve na nuca, um beijo inesperado, uma mão na base da coluna em local público, um filme erótico e por aí vai... 
Cada um tem o seu gatilho em particular. Zebroff reuniu quatro tipos essenciais para entender uma pequena parte da excitação humana. Dá uma conferida e veja qual te identifica mais.

1 – Estilo Sensorial

Esse estilo se destina as pessoas que são estimuladas pelos cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato). Pessoas que valorizam o toque físico como uma boa massagem com uma musica no fundo, um cheiro afrodisíaco, uma taça de vinho em um bom lugar. O conjunto sensorial desperta o desejo. Minha indicação para quem é desse estilo - ou a parceria é: explorem a massagem tântrica.

2 – Estilo Cognitivo

Este é o estilo das pessoas que são fisgadas pelo imaginário, que priorizam a conexão emocional, que adoram um romance e que, antes do ato acontecer, ficam viajando nas possibilidades do encontro, fantasiando-o. A indicação aqui é um jantar a luz de velas, um motel ou hotel com pétalas na cama, um toque romântico nos encontros. Na hora H, vale colocar em prática as cenas de um filme sensual.

3 – Estilo Intimo

São pessoas que precisam criar vínculos - se sentirem seguras e amadas - para então deixar o desejo fluir. Estes preferem parcerias que assumam o controle. Estas pessoas precisam de presença, não alimentam o desejo por ligações telefônicas ou no digital. Adoram carícias, mas sem pretensão sexual clara. Minha dica aqui é que você tenha encontros não sexuais de cara, construa uma boa conversa, um toque sutil na mão ou na cintura. O desejo precisa ser construído para, então, libertar a fera.

4 – Estilo sedutor

Este perfil é o que se excita com o desejo do outro. Ele toma as rédeas da situação e, de maneira sedutora, toma iniciativa sexual. As pessoas deste perfil gostam de novidades, de saber que são os provedores do desejo alheio. Adoram um jogo erótico. Então, eu te indico trabalhar as danças sensuais, o toque íntimo em um lugar público (sem ninguém saber), aquela calcinha tirada no meio do jantar e colocada no bolso da calça dele sem ninguém mais saber.
E aí? Conseguiu identificar o seu e da sua parceria? Lembrando que cada pessoa tem uma personalidade única e essa ainda pode ser uma mistura de dois estilos ou mais, a importância da comunicação é grande nesse contexto para não ficar tentando adivinhar o que o outro é ou prefere. Essa conversa já pode ser um bom estimulador.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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