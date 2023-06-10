Sexóloga indica 4 posições tântricas para apimentar o Dia dos Namorados Crédito: Shutterstock

O amor está no ar e com ele os momentos deliciosos a dois que nos estimulam a preparar um encontro maravilhoso com quem estamos apaixonados.

Independente se você está namorando ou só vivendo uma "amizade colorida", deixe a magia desse momento te envolver e curta o Dia dos Namorados. Pensando na conexão e criatividade sexual dos casais, deixei aqui quatro posições sexuais tântricas que vão aquecer essa data especial.

Tudo que você precisa fazer é escolher um local apropriado (motel, hotel, chalé, seu quarto) que aflore o seu desejo, usar uma bela lingerie, ter em mãos uma garrafa de vinho, uma boa música e aproveitar o momento.

A filosofia tântrica é conhecida por expandir a consciência orgástica e trazer prazeres intensos ao casal. Porém, precisamos ter em mente uma coisa importante: o orgasmo não é o ponto final da transa e isso inclui a pressa em "chegar lá". Fique calma, pois tudo é muito devagar. O prazer é degustado com calma.

POSIÇÃO SENSITIVA

Sentados um em frente ao outro, com as pernas entrelaçadas (passe as pernas por sobre as pernas e cintura do outro) e sem penetração profunda para os casais heterossexuais. Uma penetração rasa é suficiente para estimular a glande masculina e a vulva da mulher. Essa posição facilita o "olho no olho" e a respiração ritmada. As mãos ficam livres para passearem levemente pelo corpo.

POSIÇÃO YAB YUM OU SENTADA DE ÍNDIO

A parte penetrante senta com as pernas cruzadas, na posição de índio, e a pessoa (que será penetrada) senta sobre as pernas da parceria, entrelaçando as pernas sobre a cintura. Assim facilita para se obter uma penetração mais energética e profunda.

DANÇA DO CAMELO

A pessoa que irá penetrar deita de costas com as pernas retas. Quem será penetrado ajoelhará em cima da cintura, começando uma dança lenta de "vai e vem" movimentando a pélvis e o órgão sexual, estimulando a área genital. É importante ter um óleo próprio para deslizar melhor ou lubrificante. Diz a lenda que os lábios vaginais da mulher são as "beiçolas do camelo" à procura de água, percorrendo todo o corpo até jorrar seu próprio liquido.

POSIÇÃO PARA O CÉU

A pessoa penetrada, uma mulher, por exemplo, deitará de barriga para cima com as pernas abertas e com uma almofada embaixo do bumbum. A parceria fica ajoelhada entre as pernas sincronizando as partes íntimas, facilitando a penetração profunda. É super estimulante para a pelve e o ponto G. Essa é uma posição maravilhosa para a mulher fazer a contração vaginal, o que gera mais prazer.