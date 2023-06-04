Anodispareunia: dor durante ato sexual anal é tratável?

Dor durante o sexo anal pode ser evitada. O principal é conseguir relaxar no ato. Caso tenha problemas, procure um especialista Crédito: Shutterstock

Se tem um assunto que rende nas redes sociais é o tal do sexo anal , a procura por produtos, dicas, acessórios, posições que facilitem e não causem dor é grande. Estudando um pouco mais sobre o assunto, encontrei o Dr. Marcos Vinicius Borges Tadeu, que é infectologista e especialista em saúde LGBTQI+ (conhecido na internet como Dr. Maravilha), trazendo-me à luz uma disfunção sexual pouco falada que é a Anodispareunia.

A Anodispareunia é uma condição que causa dor durante o sexo anal, afetando a qualidade de vida e a intimidade de muitas pessoas. Essa disfunção acomete tanto homens como mulheres. Afinal, o sexo anal é uma prática cada vez mais desejada entre as pessoas e, se realizada de forma saudável, será muito prazerosa.

Segundo Dr. Maravilha, o sexo anal precisa deixar de ser tabu. Ele é mais comum do que se imagina e não é exclusividade de homens gays e nem unanimidade entre eles.

É importante destacar que a dor ou desconforto no sexo anal pode ter várias causas, incluindo a falta de relaxamento adequado dos músculos anais. Essa tensão acontece diante de estímulos de estresse, ansiedade, medo, falta de lubrificação - já que a região não produz lubrificação própria -, lesões previas, infecções, doenças inflamatórias intestinais, e angulação entre o ânus e o reto.

Doutor Maravilha destaca ainda outros fatores como: anatomia individual desfavorável; disfunções musculares; medo de sujar o parceiro; medo de sentir dor; insegurança com a performance; preparação insuficiente e desinformação.

O tratamento dessa disfunção é tranquilo, só exige dedicação e paciência. Além de contribuir para a sua saúde e bem estar, ele garante uma melhor experiência na prática do sexo anal. Abaixo, temos dicas para fazer o ato de forma prazerosa e saudável.

10 Dicas para o sexo anal