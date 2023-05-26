Masturbação: quando a prática vira vício?

O vício é marcado por alguns aspectos que diferenciam do somente gostar da prática da masturbação. A pessoa que desenvolve o vício fica obcecada em conseguir tempo e espaço para se masturbar, perdendo horas do dia na prática, atrapalhando o trabalho e outras atividades e relações. A pessoa que está viciada só consegue chegar ao orgasmo através da masturbação e não tem mais prazer no ato sexual com o parceiro/a. A obsessão se torna emergente e o comportamento se torna compulsivo. Quem gosta de se masturbar, faz disso um momento de prazer, solitário ou acompanhado, sem que se torne obsessivo com o pensamento de se masturbar ou compulsivo no ato da masturbação. O ato em si não é o problema. Ao contrário, a masturbação é uma prática importante para o autoconhecimento. A questão é quando se torna prioritária e ocupa a maior parte do seu dia, atrapalhando as outras esferas da vida.