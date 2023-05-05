Swing é bom para apimentar a relação sexual do casal?

O swing é uma prática sexual onde casais estáveis participam para manter relações sexuais com uma ou mais pessoas Crédito: Shutterstock

Swing é bom para apimentar a relação? Na semana passada, fui convidada para participar de uma live e esclarecer umas dúvidas sobre o swing. A temática despertou muitas curiosidades nas pessoas que ali participavam.

Adorei toda aquela empolgação mas, apesar da ideia parecer boa, precisamos ir com cautela para não virar um campo minado para o casal. Saber exatamente onde está pisando é que vai lhe trazer "susexo" nesse jogo. Vamos então esclarecer uns pontos antes de responder à pergunta inicial.

Antes de entrar nesse jogo, é importante ter cuidados básicos, que vão desde o pacto do casal às regras do swing. Mas, swing tem regras? Sim, ao contrario do que muitos imaginam, não é bagunça não. Não é chegar lá, tirar a roupa e sair transando. É organizado o babado.

Primeira coisa que você precisa avaliar é: como anda a base do seu relacionamento, em questões de afetividade, cumplicidade e confiança?

Regra básica para os participantes é ter confiança na sua parceria. Se a relação estiver passando por alguma turbulência, não será o swing que irá salvar. Ciumentos também não vão se sentir confortáveis, principalmente se o ciúme é proveniente de inseguranças (seja com o próprio corpo ou desempenho).

Como terapeuta, te digo que o swing é uma prática ótima para entender que o outro pode ter desejo além de você, mas, ao mesmo tempo, não querer que ele viva isso sozinho.

O QUE É SWING?

O swing é uma prática sexual onde casais estáveis participam para manter relações sexuais com uma ou mais pessoas. Não precisa ser necessariamente troca de casal.

ONDE ENCONTRAR?

Existem casas próprias para a dinâmica, com seguranças, regras (não pode celular, câmeras de fotografia ou filmagem, tem casas que proíbem entrada de solteiros, “não é não”, ninguém pode te obrigar a nada, higiene e preservativos sempre). Existem também grupos que se formam para esse fim com festinhas particulares e sites de relacionamentos que unem esse público.

TODOS FICAM PELADOS?

Não. É uma balada onde você vai sentar, beber, conversar, dançar e, se quiser, transar. Para o sexo, tem os espaços próprios em que você pode tirar a roupa.

PRECISA TRANSAR?

Não. Você e sua parceria podem ir para conhecer, somente assistir aos casais transando ou só curtir a balada. Como também não é obrigado a transar com outros, vocês podem aproveitar o ambiente e ficarem só entre si.

Então, o swing é um caminho para apimentar a relação? Sim, mas desde que o casal esteja preparado para viver essa aventura e sem tabus.

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