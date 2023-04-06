Como manter a vida sexual ativa mesmo com filhos pequenos?

01

Ter parceria sempre

Se antes dos filhos vocês não aprenderam a ser parceiros de vida, chegou a hora de fazer isso acontecer. É muito importante dividir as tarefas da casa, dos cuidados com os filhos, das decisões, medos e expectativas. Que cada um tenha um momento de descanso para ter espaço para o desejo aparecer.

02

Planejamento de rotinas

Crie uma rotina de tarefas e horários, e que nessa rotina tenha momentos com os filhos, espaço de descanso, lazer individual e momento do casal. Este momento sem os filhos não precisa ser necessariamente para transar, mas para construir intimidade, assistindo um filme juntos, tomar um banho a dois, fazer uma refeição, ouvir uma musica.

03

Vale night para o casal

Além do planejamento da rotina, é importante criar momentos de qualidade do casal. Seja de quinze em quinze dias ou uma vez no mês, arrumem uma babá ou uma pessoa de confiança para ficar com os filhos e saiam para jantar fora, curtir uma balada juntos, ir no motel, ir no cinema, fazer coisas de quando eram namorados.

04

Elogios não podem faltar

Um dos maiores combustíveis para o desejo é a admiração mútua. Muitas vezes, o casal se esquece deste detalhe tão importante. Reforçar esta admiração de homem e mulher através de elogios faz a pessoa se sentir valorizada, amada, eleva a autoestima e o bom humor. Os elogios podem ser em diversas áreas - nada exagerado. - e, se possível, tente não repetir a mesma frase. E sempre agradeça o que o outro fizer para você ou para a rotina familiar.

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Comunicação sexual

Parece tão clichê pedir aos casais para conversarem sobre sexo, mas acreditem: tem pessoas que não conseguem. Quando passam a ter filhos, parece até proibido pensar em sexo. Para acabar com esse tabu, a melhor forma é dialogar sobre desejos, fantasias, sensualidades, experiencias vividas, medos e anseios. Estimulem o desejo criativo, aceitem e respeitem a comunicação do outro.

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Espaço sagrado do casal