Como manter a vida sexual ativa mesmo com filhos pequenos?

Manter a vida amorosa e sexual depois da chegada dos filhos tem sido o maior desafio entre os casais. De um lado, temos a mulher que vive uma nova versão da sua identidade, com trocas hormonais, mudanças corporais, buscando o papel ideal de maternidade - esse por sua vez conflitua com o papel de mulher sexy. Do outro, temos um homem que entrou na paternidade sem o desejo sexual ser afetado ou não.
Muitas vezes o homem não encara muito bem essa mudança de papel e fica perdido, se sentindo deixado de lado, sem uma função importante no primeiro momento (no caso de bebês). Esses fatores podem desencadear comportamentos de isolamento, rejeição, ciúmes e ressentimentos.
Onde fica aquele desejo todo que acendia só de encostar? Fica no final da lista de prioridades. Sim, em meio ao turbilhão de fatos novos e tarefas mais urgentes, o sexo vai ficando para trás. E esse é o maior erro que vem acontecendo: não colocar a intimidade, o namoro e o sexo em um lugar de destaque.
Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe e um pai. Exercer esses novos papeis vai depender muito do tipo de exemplo que tiveram na sua criação. Então, é natural a mulher e ou o homem não se olharem mais como um símbolo erótico no momento que estão brincando com a criança ou amamentando por exemplo, já que quando pensam no estereótipo mãe e pai vem a lembrança de símbolos fraternos e, por muitas vezes, até santificados. Mas isso não é via de regra e sempre podemos modificar.
Listei 6 dicas que passo para os meus clientes para o processo sexual voltar a fluir na relação após a chegada dos filhos.
01
Ter parceria sempre
Se antes dos filhos vocês não aprenderam a ser parceiros de vida, chegou a hora de fazer isso acontecer. É muito importante dividir as tarefas da casa, dos cuidados com os filhos, das decisões, medos e expectativas. Que cada um tenha um momento de descanso para ter espaço para o desejo aparecer.
02
Planejamento de rotinas
Crie uma rotina de tarefas e horários, e que nessa rotina tenha momentos com os filhos, espaço de descanso, lazer individual e momento do casal. Este momento sem os filhos não precisa ser necessariamente para transar, mas para construir intimidade, assistindo um filme juntos, tomar um banho a dois, fazer uma refeição, ouvir uma musica.
03
Vale night para o casal
Além do planejamento da rotina, é importante criar momentos de qualidade do casal. Seja de quinze em quinze dias ou uma vez no mês, arrumem uma babá ou uma pessoa de confiança para ficar com os filhos e saiam para jantar fora, curtir uma balada juntos, ir no motel, ir no cinema, fazer coisas de quando eram namorados.
04
Elogios não podem faltar
Um dos maiores combustíveis para o desejo é a admiração mútua. Muitas vezes, o casal se esquece deste detalhe tão importante. Reforçar esta admiração de homem e mulher através de elogios faz a pessoa se sentir valorizada, amada, eleva a autoestima e o bom humor. Os elogios podem ser em diversas áreas - nada exagerado. - e, se possível, tente não repetir a mesma frase. E sempre agradeça o que o outro fizer para você ou para a rotina familiar.
05
Comunicação sexual
Parece tão clichê pedir aos casais para conversarem sobre sexo, mas acreditem: tem pessoas que não conseguem. Quando passam a ter filhos, parece até proibido pensar em sexo. Para acabar com esse tabu, a melhor forma é dialogar sobre desejos, fantasias, sensualidades, experiencias vividas, medos e anseios. Estimulem o desejo criativo, aceitem e respeitem a comunicação do outro.
06
Espaço sagrado do casal
Sei que muitos têm dificuldades de espaço, mas transar com o filho no mesmo ambiente é inegociável. Mesmo que seja um bebê, que a criança esteja dormindo... Mesmo que esse ser não entenda, você entende. O fato dele ou dela estar ali no mesmo espaço te impede de entrar no papel de homem e mulher eróticos e te colocam no papel fraterno (sem sexo). Deixem o quarto do casal para o casal, como um ninho de amor.