É normal sentir dor no sexo anal? 5 dicas para ajudar na prática

De ladinho é uma das melhores posições para os iniciantes na prática do sexo anal Crédito: Shutterstock

A pergunta de milhões... O assunto mais cogitado nas redes sociais de especialistas em saúde intima é o famoso sexo anal, que traz um misto de Deus me livre, mas quem me dera: "Deus me livre deixar alguém colocar algo ali, mas quem me dera ser tão orgástica e sentir prazer (sem culpa) na região anal".



Existe uma dor sim aos iniciantes e ela também é moral, regada a mitos, tabus e crenças limitantes. Mas, assim como o sexo vaginal ou oral, sexo anal não deve envolver dor. Não vou falar em normalização, pois sabemos que para algumas pessoas a dor é um tempero desejado.

Se por um lado temos pessoas com uma predileção muito grande na prática, temos também uma porcentagem grande de pessoas com medo da dor, de alargar a região, de "perder as pregas", de sujar o parceiro, de pré-julgamentos e etc. Vamos as dicas então para não ter desconfortos:

5 DICAS PARA EVITAR O DESCONFORTO COM O SEXO ANAL

DESEJO: querer fazer o sexo anal. É muito importante ter um gatilho de desejo para o anal, criar fantasias, pensar em como gostaria que fosse, buscar vídeos instrutivos, contos eróticos.



HIGIENE: para não ter a preocupação de sujar o outro, mesmo que, o parquinho é de areia e pode acontecer de sujar, sim. Preservativo é sempre a melhor escolha, até mesmo para prevenir infecções.



LUBRIFICANTE: a região anal não tem lubrificação própria, então é importante ter um bom lubrificante ou até mesmo dessensibilizante e inserir dentro do canal anal.



PRAZER: é sinônimo de relaxamento, manter o prazer em todo o momento é essencial. Vale estimular outros pontos erógenos, usar um vibrador, acessórios como plugs.



POSIÇÃO: encontrar a mais confortável para quem é penetrado. Sabemos que a preferida é de 4, mas não é confortável para iniciantes, a melhor é de conchinhas.

