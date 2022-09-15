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Sexo

É normal sentir dor no sexo anal? 5 dicas para ajudar na prática

Assim como o sexo vaginal ou oral, sexo anal não deve envolver dor. Entre as dicas para não ter desconfortos, estão o uso de lubrificantes e estímulos de prazer

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 21:30

Publicado em 

14 set 2022 às 21:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Sexo, casal durante intimidade na cama
De ladinho é uma das melhores posições para os iniciantes na prática do sexo anal Crédito: Shutterstock
A pergunta de milhões... O assunto mais cogitado nas redes sociais de especialistas em saúde intima é o famoso sexo anal, que traz um misto de Deus me livre, mas quem me dera: "Deus me livre deixar alguém colocar algo ali, mas quem me dera ser tão orgástica e sentir prazer (sem culpa) na região anal".
Existe uma dor sim aos iniciantes e ela também é moral, regada a mitos, tabus e crenças limitantes. Mas, assim como o sexo vaginal ou oral, sexo anal não deve envolver dor. Não vou falar em normalização, pois sabemos que para algumas pessoas a dor é um tempero desejado.
Se por um lado temos pessoas com uma predileção muito grande na prática, temos também uma porcentagem grande de pessoas com medo da dor, de alargar a região, de "perder as pregas", de sujar o parceiro, de pré-julgamentos e etc. Vamos as dicas então para não ter desconfortos:

5 DICAS PARA EVITAR O DESCONFORTO COM O SEXO ANAL

  1. DESEJO: querer fazer o sexo anal. É muito importante ter um gatilho de desejo para o anal, criar fantasias, pensar em como gostaria que fosse, buscar vídeos instrutivos, contos eróticos.

  2. HIGIENE: para não ter a preocupação de sujar o outro, mesmo que, o parquinho é de areia e pode acontecer de sujar, sim. Preservativo é sempre a melhor escolha, até mesmo para prevenir infecções.

  3. LUBRIFICANTE: a região anal não tem lubrificação própria, então é importante ter um bom lubrificante ou até mesmo dessensibilizante e inserir dentro do canal anal.

  4. PRAZER: é sinônimo de relaxamento, manter o prazer em todo o momento é essencial. Vale estimular outros pontos erógenos, usar um vibrador, acessórios como plugs.

  5. POSIÇÃO: encontrar a mais confortável para quem é penetrado. Sabemos que a preferida é de 4, mas não é confortável para iniciantes, a melhor é de conchinhas.
Se for feito com cuidado e prazer não terá dor e prejuízos para a saúde intima.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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