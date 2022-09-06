8 produtos e brinquedos eróticos para apimentar e esticar o Dia do Sexo

Hoje comemoramos o dia mais importante do nosso calendário hot. O Dia do Sexo – sugestivamente dia 06/09, da posição 69 , foi criado por uma empresa de preservativos para aquecer o mercado adulto em 2008 e a ideia foi tão boa que usamos até hoje para lembrar as pessoas da importância de uma sexualidade saudável e não só do ato em si, mas na quebra de tabus e preconceitos sobre o assunto.
Pensando em esticar e apimentar mais essa comemoração separei alguns produtos eróticos que vão deixar o seu sexo mais quente.
1 – Calcinha Tailandesa
Só de ser lingerie, já enlouquece os gatilhos de desejo visuais. Mas essa peça vem com um anel feito de perolas no fundo para estimular o casal durante a penetração. Preço: R$ 60,80 na Amazon (COMPREAQUI).
2 – Gel térmico para oral
Pensando em deixar o ato do sexo oral mais prazeroso, o gel térmico tem sabores afrodisíacos ao mesmo tempo que aquece a região quando estimulada - e é zero açúcar. Um item muito importante para a saúde intima. R$ 39 na Amazon (COMPRE AQUI)
3 – Óleo para massagem sensual
Existem vários óleos corporais no mercado, mas para a massagem sensual precisa ser um óleo que pode ser usado na região íntima e também na penetração sem trazer danos a saúde. R$ 35,90 na Amazon (COMPRE AQUI)
4 – Vibrador liquido
Essa é a nova sensação do mercado erótico, um gel que reproduz a vibração. Usado para excitar as zonas erógenas do corpo e que também tem gosto bom para ser usado no oral também. R$ 57,96 na Amazon (COMPRE AQUI)
5 – Dessensibilizante Anal
Pensando em proporcionar mais conforto e prazer à pratica do sexo anal, o dessensibilizante além de lubrificar (item necessário para o ato) dessensibiliza a região tirando o incômodo físico, proporcionando relaxamento. R$ 44,90 na Amazon (COMPRE AQUI)
6 – Plug Anal
E ainda falando da brincadeira na porta dos fundos, o plug anal é um acessório para relaxar e excitar a região anal, deixando o momento mais prazeroso. A indicação é que compre um tamanho ideal para o seu genital. R$ 52,89 (três peças) na Amazon (COMPRE AQUI)
7 – Vibrador
O grande queridinho das mulheres, com vários formatos, tamanhos e tipos de vibrações. Ele é ótimo para a relação a dois e um bom aliado na massagem, no sexo oral... Usado tanto no homem quanto na mulher. R$ 97,20 (vibrador e sucção 10 velocidades) na Amazon (COMPRE AQUI)
8 – Egg
O ovinho do prazer. Esse acessório é para massagem genital, usado em mulher ou homem. Com formato de ovo e todo texturado por dentro, causa estímulo de forma sensorial, juntamente com um bom lubrificante, que costuma acompanhar o acessório. R$ 19 na Amazon (COMPRE AQUI)
Gostou da dica? Use e abuse da criatividade na hora do sexo com os produtos eróticos.