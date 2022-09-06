8 produtos e brinquedos eróticos para apimentar e esticar o Dia do Sexo

Hoje comemoramos o dia mais importante do nosso calendário hot. O Dia do Sexo – sugestivamente dia 06/09, da posição 69 , foi criado por uma empresa de preservativos para aquecer o mercado adulto em 2008 e a ideia foi tão boa que usamos até hoje para lembrar as pessoas da importância de uma sexualidade saudável e não só do ato em si, mas na quebra de tabus e preconceitos sobre o assunto.