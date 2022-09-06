Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • 8 produtos e brinquedos eróticos para apimentar e esticar o Dia do Sexo
Sexo

8 produtos e brinquedos eróticos para apimentar e esticar o Dia do Sexo

Ontem comemoramos o dia mais importante do nosso calendário hot. Que tal esticar e apimentar mais essa comemoração com alguns produtos? Veja a lista

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 19:00

Publicado em 

06 set 2022 às 19:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

8 produtos eróticos para Dia do Sexo
8 produtos eróticos para Dia do Sexo Crédito: Divulgação
Hoje comemoramos o dia mais importante do nosso calendário hot. O Dia do Sexo – sugestivamente dia 06/09, da posição 69 , foi criado por uma empresa de preservativos para aquecer o mercado adulto em 2008 e a ideia foi tão boa que usamos até hoje para lembrar as pessoas da importância de uma sexualidade saudável e não só do ato em si, mas na quebra de tabus e preconceitos sobre o assunto.
Pensando em esticar e apimentar mais essa comemoração separei alguns produtos eróticos que vão deixar o seu sexo mais quente.

1 – Calcinha Tailandesa

Calcinha Tailandesa
Calcinha Tailandesa Crédito: Divulgação
Só de ser lingerie, já enlouquece os gatilhos de desejo visuais. Mas essa peça vem com um anel feito de perolas no fundo para estimular o casal durante a penetração. Preço: R$ 60,80 na Amazon (COMPREAQUI). 

2 – Gel térmico para oral

PERNAS PRO AR GEL BEIJÁVEL MOUSSE DE MORANGO ICE
PERNAS PRO AR GEL BEIJÁVEL MOUSSE DE MORANGO ICE Crédito: Divulgação
Pensando em deixar o ato do sexo oral mais prazeroso, o gel térmico tem sabores afrodisíacos ao mesmo tempo que aquece a região quando estimulada - e é zero açúcar. Um item muito importante para a saúde intima. R$ 39 na Amazon (COMPRE AQUI)

3 – Óleo para massagem sensual

Gel Comestível Térmico Fruit Sexy Maçã do Amor
Gel Comestível Térmico Fruit Sexy Maçã do Amor Crédito: Divulgação
Existem vários óleos corporais no mercado, mas para a massagem sensual precisa ser um óleo que pode ser usado na região íntima e também na penetração sem trazer danos a saúde. R$ 35,90 na Amazon (COMPRE AQUI)

4 – Vibrador liquido

VIBRATION GEL ELETRIZANTE MAÇÃ DO AMOR
VIBRATION GEL ELETRIZANTE MAÇÃ DO AMOR Crédito: Divulgação
Essa é a nova sensação do mercado erótico, um gel que reproduz a vibração. Usado para excitar as zonas erógenas do corpo e que também tem gosto bom para ser usado no oral também. R$ 57,96 na Amazon (COMPRE AQUI)

5 – Dessensibilizante Anal

Gel Anal Dessensibilizante e Deslizante - Facilitador - Anal Lis-In
Gel Anal Dessensibilizante e Deslizante - Facilitador - Anal Lis-In Crédito: Divulgação
Pensando em proporcionar mais conforto e prazer à pratica do sexo anal, o dessensibilizante além de lubrificar (item necessário para o ato) dessensibiliza a região tirando o incômodo físico, proporcionando relaxamento. R$ 44,90 na Amazon (COMPRE AQUI)

6 – Plug Anal

Plug Anal
Plug Anal Crédito: Divulgação
E ainda falando da brincadeira na porta dos fundos, o plug anal é um acessório para relaxar e excitar a região anal, deixando o momento mais prazeroso. A indicação é que compre um tamanho ideal para o seu genital. R$ 52,89 (três peças) na Amazon (COMPRE AQUI)

7 – Vibrador

Vibrador e Sucção com 10 Velocidades Para Mulheres
Vibrador e Sucção com 10 Velocidades Para Mulheres Crédito: Divulgação
O grande queridinho das mulheres, com vários formatos, tamanhos e tipos de vibrações. Ele é ótimo para a relação a dois e um bom aliado na massagem, no sexo oral... Usado tanto no homem quanto na mulher. R$ 97,20 (vibrador e sucção 10 velocidades) na Amazon (COMPRE AQUI)

8 – Egg

Ovo Mastubador Spider Penis Egg
Ovo Mastubador Spider Penis Egg Crédito: Divulgação
O ovinho do prazer. Esse acessório é para massagem genital, usado em mulher ou homem. Com formato de ovo e todo texturado por dentro, causa estímulo de forma sensorial, juntamente com um bom lubrificante, que costuma acompanhar o acessório. R$ 19 na Amazon (COMPRE AQUI)
Gostou da dica? Use e abuse da criatividade na hora do sexo com os produtos eróticos.

Veja Também

Será que sou viciado em pornografia?

Mulher gosta ou não de filme erótico?

Avalanche, vulcão e onda: qual é o seu tipo de orgasmo?

Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

Tópicos Relacionados

Sexo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados