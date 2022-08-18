Avalanche, vulcão e onda: qual é o seu tipo de orgasmo?

Cada mulher tem um tipo de orgasmo e isso se dá a modulação que o corpo criou para tal experiência Crédito: Shutterstock

Você já sentiu uma onda, uma avalanche ou um vulcão orgástico na hora H? Pois bem, de acordo com uma pesquisa recente divulgada em matéria no jornal O Globo, o orgasmo feminino pode ocorrer de três maneiras: onda, avalanche ou vulcão.

Embora muitas vezes seja indescritível o prazer obtido no orgasmo, existe uma forma fisiológica de identificar e tipificar a experiência. Seja pelo tempo de duração, intensidade, como ressoa no corpo ou até mesmo a resposta emocional que o prazer vai despertar.

Mas o sentido aqui é dado ao movimento de contração que a musculatura do assoalho pélvico faz na preparação orgástica a liberação da tensão muscular no ápice.

O estudo publicado pela revista científica Journal of Sexual Medicine traz a pesquisa realizada com 54 mulheres que usaram um vibrador conectado por Bluetooth, para medir as contrações antes, durante e após o orgasmo.

A "onda" é quando a musculatura do assoalho pélvico (ou chão da bacia como conhecemos) faz ondulações ou contrações sucessivas (tensionando e relaxando) na liberação no momento do orgasmo. É o mais comum e mais perceptível nas mulheres.

A “avalanche" é quando há uma tensão mais elevada da musculatura do assoalho pélvico com contrações que diminuem durante o orgasmo. Vamos imaginar uma montanha russa que você tensiona toda na subida, faz força para chegar e, na descida, o carrinho desce devagar mas prazerosamente.

O “vulcão" é caracterizado pelo assoalho pélvico permanecendo em uma tensão mais baixa ou seja linear antes de cair do penhasco e aumentar a adrenalina do orgasmo.

Cada mulher tem um tipo de orgasmo e isso se dá a modulação que o corpo criou para tal experiência. Conseguiu identificar o seu tipo de orgasmo?