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Sexo

Quirofilia e podolatria: os fetiches presentes em "Pantanal"

Levi e Maria Bruaca protagonizaram cenas em que o fetichismo se fez presente e levantou discussões nas redes sociais. Venha entender

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 21:30

Publicado em 

29 jun 2022 às 21:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Quirofilia e podolatria: os fetiches presentes em
Quirofilia e podolatria: os fetiches presentes em "Pantanal" Crédito: Divulgação/TV Globo
As cenas quentes entre Levi e Maria Bruaca da novela "Pantanal" têm ganhado destaques nas redes sociais, trazendo a tona temas da sexualidade que, por muitas vezes, são alvos de tabus e preconceitos.
Mostrando um prazer muito além dos genitais, o ator Leandro Lima revelou o fetiche do seu personagem por pés e mãos, denominados de "podolatria" e "quirofilia", respectivamente. Estamos falando da excitação por pés e mãos. 
Talvez você tenha esses fetiches — ou um deles — e nem saiba, pois, por muitas vezes, o fato de ser fetiche faz alusão a algo errado ou impróprio, como tudo que foge do sexo convencional. Mas saiba que ter um fetiche por determinada coisa ou objeto é muito comum. Quando ele é identificado e desbloqueado, fica mais fácil acessar esse campo como gatilho para alimentar o desejo.
A Quirofilia é o nome dado ao fetiche/desejo por mãos bonitas, bem cuidadas e o simples fato de tocá-las, sentir a textura da pele pode causar grande excitação. Na cena de "Pantanal", o personagem Levi lambe as mãos de Maria Bruaca e explora o membro mostrando como faria com o resto do corpo.  Nas imagens sequenciais, ficou entendido que houve ato sexual após o fetiche, mas muitas vezes o fetichista só usa a mão — citada neste caso — como gatilho de desejo e não envolve ato sexual no momento.
Quirofilia e podolatria: os fetiches presentes em
Quirofilia e podolatria: os fetiches presentes em "Pantanal" Crédito: Divulgação/TV Globo
Por sua vez, a podolatria é o nome dado ao fetiche/desejo por pés. E cada pessoa tem a sua preferência por cor, formato, cheiro (sim, tem quem goste de pé com chulé), tendo esses como gatilhos de desejo para o ato sexual ou não,  uma vez que pode existir simplesmente uma atração. Na novela, o ator beija os pés de Maria Bruaca.
Quirofilia e podolatria: os fetiches presentes em
Quirofilia e podolatria: os fetiches presentes em "Pantanal" Crédito: Divulgação/TV Globo
Podolatria é um tema bem recorrente nas minhas redes socias, onde cada vez mais aparecem adeptos e dúvidas sobre o tema. Vou deixar aqui algumas dicas para quem deseja explorar essas áreas erógenas do corpo.
  • PARA AS MÃOS OU PÉS

  • Use um creme ou óleo de sua preferência e comece fazendo uma massagem bem suave no (a) parceiro (a);
  •  Aos poucos, vá deslizando só as pontas dos seus dedos como uma forma sensorial;
  • Agora, com um gel saborizado ou algo que goste de degustar como mel, chocolate ou vinho, molhe as mãos ou pés no produto e tire tudo lentamente com a boca, língua.
  • Use acessórios sensoriais como pena, gelo, tecidos e desperte o maior órgão sexual do corpo humano, que é a pele.
Gostou dessas dicas? Me dê a sua dica também!

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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