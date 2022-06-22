Bianca Andrade abre o jogo sobre sexo a três na Farofa da Gkay e cita nomes

Bianca Andrade abre o jogo sobre sexo a três na Farofa da Gkay Crédito: Reprodução/Youtube/Poccast Oficial

A empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, falou pela primeira vez sobre os rumores de que teria feito sexo a três na Farofa da Gkay, em 2018. A relação teria sido entre ela e o ex-casal, Marina Ferrari e Gabriel Roncatti.

"Fiquei sim", afirmou Boca Roa em entrevista ao "Poccast", dos influenciadores Lucas Guedes e Rafael Uccman.

"Ficou só de beijo?", indagou Uccman. "Não. Teve mais que isso. A gente nanhou...", revelou a ex-BBB, admitindo que realizou o "ménage à trois" com Ferrari e Roncatti. "Nunca falei assim abertamente... Não lembro (como foi). Só lembro da Marina, maravilhosa. Ai, gente, é um passado...", completou Bianca.

Vale lembrar que a empresária estava solteira durante a primeira Farofa da Gkay, em 2018. Após entrar no “BBB 20”, casar e separar do youtuber Fred, pai do seu filho, Cris, de 11 meses, a ex-BBB está novamente solteira.

Além dela, Marina Ferrari também botou um fim no relacionamento com Gabriel. A influenciadora participou da última edição do reality show "A Fazenda" (Record) e viveu um affair com o ator Guilherme Leicam. Já Gabriel namorou a irmã de Luan Santana, Bruna Santana, em 2014.