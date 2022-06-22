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Tiago Abravanel assume que amizades com dois ex-BBBs estão abaladas

Ator diz que está disponível para conversar com Arthur Aguiar e Naiara Azevedo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 08:07

Tiago Abravanel faz reação de surpresa
Tiago Abravanel  Crédito: Globo/Reprodução
Parece que amizade de Tiago Abravanel e Naiara Azevedo está abalada. O ator e apresentador revelou que não fala com a sertaneja desde o fim do Big Brother Brasil 22 há dois meses. O neto de Silvio Santos contou que os dois eram bem próximos antes de entrarem juntos nesta edição e que tiveram um desentendimento bobo quando ainda estavam na casa mais vigiada do Brasil, mas a situação ficou pior do lado de fora.
"Eu tinha uma relação mais forte com a Naiara antes do programa. Não sei o que falaram para ela, não sei como o programa bateu para ela, mas continuo tendo o mesmo carinho, respeito e amor por ela", começa Tiago uma entrevista ao Podcast PodDelas nesta terça-feira (21).
Ele também falou do campeão do BBB 22 Arthur Aguiar, de quem ficou próximo no início do reality da Globo. A relação entre os dois também não está boa. "Troquei algumas mensagens com Arthur assim que acabou o programa e combinamos de nos encontrar, mas ainda não nos vimos", admitiu o ator.
Tiago assumiu que no seu entendimento as relações com os dois ex-participantes passam por um momento de "digestão". "Estamos digerindo o que a gente viveu no reality. Mas, sempre estive disponível para conversar. Acho que o tempo resolve as coisas, sabe? Eu não tenho problema com nenhum dos dois, gosto muito deles", explica o ator.

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