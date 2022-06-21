Famosos

Jorge, dupla com Mateus, anuncia que será pai pela terceira vez

Criança tem apenas cinco semanas na barriga da esposa, Rachel Boscatti
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 13:45

Jorge, dupla com Mateus, anuncia que será pai pela terceira vez
Jorge, dupla com Mateus, anuncia que será pai pela terceira vez Crédito: Thenews2/Folhapress
O cantor Jorge, dupla de Mateus, vai ser pai. O anúncio foi feito pelas redes sociais da dupla. O músico já tem Sara, 1, e Davi, 5, como filhos. Em vídeo, ele lê uma carta como se tivesse sido escrita pelo bebê, de apenas cinco semanas na barriga da esposa, Rachel Boscatti.
"Oi papai. Estou te mandando essa cartinha pra dizer que agora somos cinco, você, a mamãe, o Davi, a Sara e eu. Que a Sara não é mais a caçulinha. Sou bem pequenininho (a), tenho cinco semanas, mas já já estou aí com vocês para completar nossa família e sermos muito felizes", dizia a cartinha.
No ano passado, Jorge e Rachel moveram um processo contra Pedro Freitas, irmão de Ana Carolina Freitas, ex do cantor, por injúria. Freitas fez uma publicação em que desabafava sobre Boscatti, na mesma época que ela e o cantor revelaram estar "grávidos".
O casal deu entrada na ação em janeiro de 2021, no 1º Juizado Especial Criminal de Goiânia, e a acusação se originou pela publicação do ex-cunhado, feita em outubro de 2020.
"Rachel Boscatti, parabéns, você conseguiu o que sempre queria. Desejo toda felicidade neste momento, como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo", disse Freitas no desabafo em seu Instagram.

