Covid-19: Roberto Carlos está infectado e adia show no Rio

Rei Roberto Carlos Crédito: Futura Press/Folhapress

Roberto Carlos, 81, está com Covid-19. Um dos germofóbicos mais famosos do Brasil, ele seguiu os protocolos desde o início da pandemia, mas isso não impediu que o cantor contraísse o vírus há uma semana. Segundo a assessoria do artista, ele apresentou sintomas gripais leves e ao fazer o exame para detectar a doença, o resultado deu positivo na quinta-feira (16).

O Rei refez o teste nesta segunda-feira (20) e continua infectado pelo vírus. Por precaução, o cantor transferiu a data do show que faria no Qualistage, no Rio, nesta quarta-feira (22) para o dia 6 de julho. Ainda segundo a assessoria, Roberto Carlos está bem e em isolamento em casa.