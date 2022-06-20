Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Sinead O'Connor cancela todos os shows de 2022 após morte do filho

Seu filho, Shane, tinha depressão e morreu após conseguiu fugir do hospital psiquiátrico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:19

A cantora irlandesa Sinead O'Connor
A cantora irlandesa Sinead O'Connor Crédito: Instagram/@oconnor.sinead
A cantora irlandesa Sinead O'Connor cancelou todos os shows deste ano para cuidar da sua saúde mental e bem-estar após perder o filho Shane Lully, de 17 anos, em janeiro.
A informação foi publicada no site da artista. "Gostaríamos de anunciar respeitosamente que, devido ao processo de luto em andamento, Sinead foi avisada de que seria mais saudável para ela tirar o restante deste ano e esperamos reagendar os shows para 2023, quando ela estiver se sentindo mais forte."
Shane tinha depressão, estava em assistência médica em um hospital psiquiátrico, mas conseguiu fugir. Após dois dias desaparecido, ele foi encontrado morto.
A própria cantora tem um histórico de luta contra a depressão. Em 2016, ela ficou desaparecida após a publicação de mensagens em tom suicida em suas redes sociais.
Além de Shane, Sinead é mãe de Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio.

Veja Também

Dupla Simone e Simaria pode acabar? Entenda a treta

'Não estou bem', desabafa Gizelly Bicalho sobre a saúde mental

Rodrigo Santoro fala sobre rejeição por papel de travesti em 'Carandiru'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados