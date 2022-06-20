Sinead O'Connor cancela todos os shows de 2022 após morte do filho

A cantora irlandesa Sinead O'Connor Crédito: Instagram/@oconnor.sinead

A cantora irlandesa Sinead O'Connor cancelou todos os shows deste ano para cuidar da sua saúde mental e bem-estar após perder o filho Shane Lully, de 17 anos, em janeiro.

A informação foi publicada no site da artista. "Gostaríamos de anunciar respeitosamente que, devido ao processo de luto em andamento, Sinead foi avisada de que seria mais saudável para ela tirar o restante deste ano e esperamos reagendar os shows para 2023, quando ela estiver se sentindo mais forte."

Shane tinha depressão, estava em assistência médica em um hospital psiquiátrico, mas conseguiu fugir. Após dois dias desaparecido, ele foi encontrado morto.

A própria cantora tem um histórico de luta contra a depressão. Em 2016, ela ficou desaparecida após a publicação de mensagens em tom suicida em suas redes sociais.