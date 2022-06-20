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Dupla Simone e Simaria pode acabar? Entenda a treta

Nos bastidores, brigas, atrasos (Simone fez mais de duas horas de apresentação sozinha em Caruaru/PE, antes da irmã chegar ao local) e desentendimentos em relação ao comportamento Simaria, deixaram no ar a possibilidade do fim da parceria.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 11:50

Simone e Simaria voltam aos palcos
Simone e Simaria: mesmo com crise na relação, dupla, por enquanto, nega separação Crédito: Instagram/@simoneesimaria
O inferno astral de Simone e Simaria parece não ter fim. Nos bastidores da dupla, brigas, atrasos (Simone fez mais de duas horas de apresentação sozinha em Caruaru/PE, antes da irmã chegar ao local para as últimas músicas, na semana passada) e desentendimentos em relação ao comportamento Simaria, deixaram no ar a possibilidade do fim da parceria.
Após anunciar pausa na carreira para "cuidar da saúde", na última quinta (16), quando comemorou seus 40 anos, Simaria - que ainda está envolvida com a separação de Vicente Escrig- resolveu revelar detalhes sobre a difícil relação que possuiu com Simone, em entrevista à Record TV na noite de domingo (19), gravada antes de ela anunciar que daria um tempo dos palcos.
"Ela fica me controlando. 'Cala a boca, não fala isso'. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha para sempre", admite Simaria, durante a conversa com o programa de TV, revelando que não suporta mais o jeito controlador da irmã.

GRITO DE SOCORRO

O clima de fim de parceria também reinou em outra entrevista de Simaria, concedia ao Colunista Léo Dias e exibida no canal do YouTube do jornalista na última quarta-feira (15). A cantora disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Durante o bate-papo, relembrou de um áudio vazado de uma discussão das duas no "Programa do Ratinho" (SBT), quando veio a público as tretas entre as duas. "Foi meu grito de socorro". 
"Tudo o que eu vou fazer, sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", questionou a cantora. Sobre o atraso de mais de 1h no show do São João de Caruaru, ela afirmou que, apesar dos pedidos da irmã, não conseguiu pegar o voo, pois estava com problemas de saúde e estresse, devido a muitos compromissos profissionais.
"Não preciso fazer 30 shows em um mês, eu não preciso passar fome e ficar o dia inteiro sem comer, como fiquei nesse dia", completou. Simaria ainda ressaltou que tem uma visão de negócios diferente de sua irmã. "Uma é muito empreendedora e para a outra está tudo bem."

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BRIGA SÓ NA ÁREA PROFISSIONAL

Ao colunista, a artista declarou que os desentendimentos com a irmã se referem apenas ao lado profissional. "Uma quer excelência no trabalho, e a outra está tudo bem. Vamos fazer assim, eu te respeito e você me respeita. Você não gosta de decote, eu gosto. Mas fora dos palcos, é incrível. Só irmandade. Vivo com meus sobrinhos".
A dupla sertaneja Simone e Simaria no palco do The Voice, na Globo
A dupla sertaneja Simone e Simaria no palco do "The Voice", na Globo: crise da dupla abala carreira de sucesso Crédito: Globo/João Cotta

DUPLA SIMONE E SIMPARIA PODE ACABAR?

Mesmo com o "tempo fechado" e a pausa nos shows, Simaria revelou que, por enquanto, descarta o fim da parceria com Simone. A Léo Dias, detalhou que "se eu e Simone tivermos que trocar a carreira por tudo isso, para ter a irmandade e a paz, a gente troca. No dia que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, vai terminar lindo."
A continuidade da parceria, de acordo com Simaria, também foi mantida na entrevista de domingo (19), à Record TV. "Contanto que o respeito se mantenha, não há a possibilidade de a dupla se separar. Não tem como dar errado”.
Polêmicas à parte, Simaria não detalhou quanto tempo ficará afastada dos palcos para cuidar da saúde. Por enquanto, Simone segue mantendo a agenda de shows e sempre lembrando da irmã nas apresentações. Uma das datas já confirmadas está a Marcha Para Jesus, marcada para São Paulo, em 9 de julho.

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