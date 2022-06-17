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Famosos

Simaria, da dupla Simone, anuncia pausa nos shows para 'cuidar da saúde'

Decisão da sertaneja foi feita por 'determinação médica' e todos os compromissos da dupla serão cumpridos por Simone
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 09:21

Simone e Simaria voltam aos palcos
Simone e Simaria  Crédito: Instagram/@simoneesimaria
Na quinta-feira, 16, Simaria, da dupla com Simone, anunciou que vai "se afastar" dos palcos. O comunicado foi compartilhado no perfil da dupla, que informou que a pausa da sertaneja é por "determinação médica".
"Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde", disse a cantora em nota enviada pela assessoria.
Em seguida, ela pediu para os fãs serem a segunda voz de Simone nos shows: "Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos."
Todos os shows que foram marcados para a dupla serão realizados por Simone Mendes, que vai cumprir com a agenda das duas.
A decisão de Simaria acontece após uma série de desentendimentos públicos com a irmã, o que levou os fãs a cogitarem o fim da dupla.
Na quarta-feira, 15, no entanto, as duas apenas brincaram com a situação ao lembrar que o clipe de uma de suas novas músicas, Amiga, está disponível - lançada desde 29 de abril.
Na última segunda, 13, Simaria comemorou 40 anos em uma festa em São Paulo, com a presença de Simone, João Gomes, Xand Avião e vários outros artistas.

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