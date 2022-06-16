"Não vejo a hora", diz Péricles sobre shows no Espírito Santo

Péricles se apresenta nesta sexta (17), em Castelo, e no sábado (18), na Capital Crédito: Divulgação

Ele está chegando! Péricles desembarca no Espírito Santo neste final de semana com sua nova turnê ‘Céu Lilás’ para realizar duas apresentações em terras capixabas. A primeira acontece na casa de shows Atalanta, em Castelo, nesta sexta-feira (17). Já em Vitória, o sambista se apresenta no sábado (18), na Fazendinha Shows.

Ansioso para os shows no Estado, Péricles conversou com “HZ” sobre seu novo projeto, “Céu Lilás”, que contém 18 faixas, incluindo uma releitura da música ‘Na Estrada’, com a participação de Nando Reis. Para este fim de semana, o sambista disse que não vê a hora de mostrar sua nova turnê para o público capixaba.

“Já fiz muitos shows no Espírito Santo e eu sei que os capixabas são muito bons de samba. Não vejo a hora de me encontrar com esse público maravilhoso que irá conferir minha nova turnê “Céu Lilás”, e claro, os grandes sucessos da minha carreira”, revela Péricles.

Péricles se apresenta nesta sexta (17), em Castelo, e no sábado (18), na Capital Crédito: Divulgação

Parceiro das antigas de Péricles, Thiaguinho divide com ele as composições ‘Ainda Dói’ e ‘Até Nunca Mais’. Além dessa parceria, o repertório do novo show também conta com a canção “O Melhor do Mundo”, gravada com a cantora Liniker, que fez parte do projeto YouTube Black Voices.

“É maravilhoso contribuir para que outras vozes negras também sejam ouvidas. E na mesma hora, quando tive que convidar alguém para dividir essa canção comigo, pensei na Liniker. Essa artista é uma força da natureza. É maravilhosa! Canta que é uma barbaridade”, conta o sambista.

NOVIDADE NA ÁREA

Atenção, fãs do Péricles! É hora de segurar ainda mais a ansiedade. Na próxima quarta-feira (22), dia do aniversário do cantor, um novo projeto será lançado. Trata-se do “Pagode do Pericão II”, gravado no início de junho com grandes participações. Segundo o dono do hit “Até Que Durou”, apenas a primeira parte do audiovisual será lançada.

“Temos novidades sim! No dia 22 de junho, dia do meu aniversário, eu lançarei a primeira parte do audiovisual “Pagode do Pericão II”. Esse projeto foi gravado no dia 06 de junho, em Recife, e está muito lindo. Tivemos o prazer de receber Geraldo Azevedo, Mumuzinho, Xande de Pilares e Marvvila. Não vejo a hora de mostrar o resultado que ficou incrível”, compartilhou o artista.

Confira abaixo a entrevista completa do músico com “HZ”;

‘Céu Lilás’ foi construído no período da pandemia. Inclusive, vi em uma reportagem que você disse que guardou a música que leva o nome do álbum por 30 anos. Como viu ser a hora certa de fazer esse projeto? E o que ele representou para você? Não só esse. Fizemos também outros projetos no período da pandemia. Mas, no caso de 'Céu Lilás', quando estávamos escolhendo o repertório para o álbum, me lembrei dessa canção, que escrevi há 30 anos. Como ela tem uma mensagem muito boa, de esperança em dias melhores, ela foi perfeita para o momento. O projeto também marcou o retorno aos palcos, a vida de shows. Como foi essa retomada? As pessoas estavam com saudade? Acredito que todos estavam com saudades, principalmente nós artistas. Não tem nada igual a essa troca que temos com os fãs quando estamos no palco. É muito bom a gente voltar a fazer o que ama e através do nosso ofício levar alegria para as pessoas. Fico muito feliz em ver essa retomada do setor que foi tão castigado durante a pandemia. Todo mundo sai ganhando, quem assiste e quem trabalha. Dentre as 18 faixas do projeto, você incluiu no repertório uma releitura da música ‘Na Estrada’, com a participação de Nando Reis. Qual a sua relação com essa canção? Tem alguma história marcante por trás? Ocorreu de uma forma muito natural, há muito tempo que penso em me atrever a fazer uma releitura dela. O Nando é um dos artistas mais talentosos com quem já tive a honra de gravar. Suas composições são lindas e fazem parte da história musical do nosso país. Ele é um grande poeta e fiquei muito feliz por aceitar o convite. Eu tinha muita vontade de gravar um balanço, um samba rock lembrando Jorge Benjor, Bebeto, Franco, Luiz Wagner, entre outros. E o resultado está aí! Ficou muito gostosa de ouvir e dançar. No repertório do novo show também a canção “O Melhor do Mundo”, gravada com Liniker. O convite para essa parceria surgiu como? Como foi gravar essa música? Essa, na verdade, é uma faixa bônus. Essa música faz parte do projeto ‘YouTube Black Voices’ do qual fiquei muito feliz em participar. É maravilhoso contribuir para que outras vozes negras também sejam ouvidas. E na mesma hora, quando tive que convidar alguém para dividir essa canção comigo, pensei na Liniker. Essa artista é uma força da natureza. É maravilhosa! Canta que é uma barbaridade e queria que muito mais gente conhecesse o trabalho dela, apesar de já ser um nome de grande relevância. Falando agora sobre o show no Espírito Santo, em Castelo, no dia 17 de junho e em Vitória, dia 18, qual a sua expectativa? A melhor! Estou com muitas saudades do Espírito Santo, de Vitória e do povo Capixaba. O que os capixabas podem esperar dessa apresentação? Quais os grandes hits não podem faltar? E tem algum que o pessoal do ES sempre pede? Já fiz muitos shows no Espírito Santo e eu sei que os capixabas são muito bons de samba! Não vejo a hora de me encontrar com esse público maravilhoso que irá conferir minha nova turnê “Céu Lilás”, e claro, os grandes sucessos da minha carreira. Será um mix muito bacana para a galera poder sambar, curtir e se divertir. Espero todo mundo lá! Entre tantas vindas em nosso Estado, alguma vez te marcou mais? Tem alguma história boa na memória? O que eu sempre lembro quando vou ao Espírito Santo é o carinho com que sempre sou tratado e os fãs que terei o prazer de reencontrar após tanto tempo. E sobre o futuro, tem alguma novidade vindo por aí? Temos novidades sim! No dia 22 de junho, dia do meu aniversário, eu lançarei a primeira parte do audiovisual “Pagode do Pericão II”. Esse projeto foi gravado dia 6 de junho em Recife e está muito lindo. Tivemos o prazer de receber Geraldo Azevedo, Mumuzinho, Xande de Pilares e Marvvila. Não vejo a hora de mostrar o resultado que ficou incrível. Anotem aí.

BINHO SIMÕES EM VITÓRIA

Além de Péricles, o cantor Binho Simões, revelação do samba carioca, também vai subir ao palco da Fazendinha Shows, em Vitória, no dia 18 de junho. Com pouco mais de seis anos de carreira, ele vai apresentar um repertório romântico com canções de artistas consagrados da música brasileira, além de suas músicas autorais que já somam mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, como as canções “Mil Flores”, “Genro Preferido” e “Metade de Mim”.

No final de 2021 Binho Simões gravou seu primeiro audiovisual ao vivo, no Espaço Hall no Rio de Janeiro, produzido por Dilsinho e Michel Fugiwara, com participações de Mumuzinho, Pk Freestyle, e Dilsinho. No início deste ano, lançou sua primeira música do projeto, chamada “Ela Te Superou”, que já soma mais de 1,7 milhão de visualizações.

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