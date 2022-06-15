Ariel Versace, de RuPaul's Drag Race, vem a Vitória em julho

Ariel Versace, participante da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race Crédito: Instagram/arielversace

O Espírito Santo receberá uma participante de RuPaul's Drag Race em julho. Mais precisamente no dia 30, Ariel Versce será atração na Festa Perigosa, na London Music, em Jardim Camburi. "Estou super animada em ir, vamos festejar", disse a 5ª eliminada da 11ª temporada do reality show em vídeo nas redes sociais.

E os fãs poderão vê-la de perto e até tirar fotos, já que a produção está organizando um Meet And Greet com a estrela.

A noite ainda terá Reddy Allor, vencedora do Queen Stars Brasil - reality da HBO Max apresentado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza - junto com Diego Martins, Leyllah Diva Black, além das DJs Madson, Úrsula Pussynail, Lola Pan, Samatha Brocks e Ariana Caiado. A festa ainda terá uma cabine de maquiagem para a turma que quiser retocar a make.

"Sempre quis fazer uma festa com uma drag da Ru Paul. Voltando a Vitória, resolvi fazer esse evento. Sou mega fã da Arial e acabei me apaixonando pelo talento da Reddy. Então, resoli fazer um evento com atrações exclusivas, que nunca vieram a Vitória. A Ariel nunca veio ao Brasil", comenta o produtor Diego Nobre.

Os ingressos estão à venda por R$ 40 (2º lote) e R$ 60 (entrada + meet and greet), à ven da no site onticket.com.br.