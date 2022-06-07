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Claudia Rodrigues se declara para ex-empresária e a pede em casamento

Atriz publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o seu amor por Adriane Bonato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 13:53

Adriane Bonato foi empresária de Claudia Rodrigues por quase 10 anos.
Adriane Bonato foi empresária de Claudia Rodrigues por quase 10 anos.  Crédito: Reprodução/Instagram/@adrianebonatooficial
Na madrugada desta terça-feira, 7, Claudia Rodrigues publicou no Instagram um vídeo se declarando para Adriane Bonato, sua ex-empresária, com direito a um pedido de casamento.
As duas começaram a trabalhar juntas em 2013. Em março deste ano, Adriane informou que a parceria entre elas estava encerrada após quase 10 anos.
No vídeo, Claudia, que tem esclerose múltipla e passou por algumas internações nos últimos anos, falou sobre como a empresária sempre esteve ao seu lado e disse que foram os 10 melhores anos da sua vida.
"Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida. E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher. E essa mulher á Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida", escreveu ela na legenda da publicação.
Na sequência, ela pediu para que a empresária voltasse. "Eu amo ela, não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro", disse. Por fim, a atriz afirmou que quer viver o resto da vida ao lado de Adriane. "Por isso, quero que ela aceite meu pedido de casamento."

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