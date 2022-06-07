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Tiago Leifert rebate críticas de Felipe Neto: 'Gente inferior'

Apresentador responde youtuber após comentários ácidos sobre posicionamento político
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 08:31

Tiago Leifert
Tiago Leifert Crédito: Victor Pollak/Globo
Tiago Leifert, 42, entrou em mais uma polêmica nas redes sociais e, desta vez, o seu mais novo desafeto é o youtuber Felipe Neto, 34. O ex-apresentador da Globo rebateu as críticas do influenciador sobre um recente posicionamento político. Tudo começou depois que Leifert revelou que "preferia tomar um tiro" a votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno nas eleições para presidente da República 2022. Sem citar o nome do jornalista, Neto deixou claro a sua indignação com o voto nulo e mandou: "você é um nojo".
Durante a live do canal 3 na Área no YouTube, na manhã desta segunda-feira (6), Leifert esculachou Neto ao responder uma provocação do colega Rica Perrone, com quem divide apresentação da atração. "Queria te parabenizar, porque você é oficialmente um desafeto do Felipe Neto. Acho que você atingiu um patamar notável na sua incrível trajetória", provoca Perrone.
"Nós estamos aqui falando de seleção brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galeria do Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. Isso aí é trolzinho de Twitter. A gente tá falando aqui de Copa do Mundo, a gente tá olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", detona Tiago Leifert.
Na entrevista ao podcast Cara a Tapa na última quarta-feira (1), o marido da jornalista Daiana Garbin ainda duvidou das pesquisas de intenção de voto. "Eu acho que tem muita gente calada, eu não acho que as pesquisas estejam no caminho certo. Não sei nem se esse é o segundo turno, não sei se eles não desistem antes ou se acontece alguma coisa", comenta ele.
Felpe Neto tratou de desdenhar Leifert logo em seguida. "Você vota nulo porque tá alinhado com um discurso de elite... você é um nojo. Surpreende um total de zero pessoas."

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