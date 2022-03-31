Daniel Lenhart relata ataques a sua família após assumir namoro com homem

O ex-BBB Daniel Lenhardt revelou em suas redes sociais que sua família vem recebendo ataques em sua cidade natal, no Rio Grande do Sul. Segundo o modelo, tudo começou quando ele compartilhou uma foto com seu novo namorado, o modelo Marcus Lobos, no Twitter. "Meu coração se apaixonou", escreveu na legenda da imagem em seu Twitter.
A imagem foi o suficiente para causar um "alvoroço" na cidade, com os habitantes caçoando de sua família, especialmente seu pai e irmão. "Agora que meu relacionamento já foi exposto, não tem o que fazer. Só que eu não vou admitir pessoas preconceituosas, isso eu não admito", disse nos stories do Instagram.
"É muito triste ouvir de uma pessoa de sua família que o seu irmão precisou sair de grupos de WhatsApp porque os amigos dele estão tirando sarro dele por conta dessa notícia", continuou Daniel, que já havia falado que era bissexual durante sua participação no BBB 20.
Lenhardt seguiu dizendo que homofobia é crime. "Se vocês pensarem em fazer isso, pensem duas vezes porque é horrível", afirmou.
Daniel ainda disse que não liga para os ataques, mas que gostaria de abrir a mente das pessoas. "Não entendo como as pessoas não veem que é amor. Temos outras coisas para nos preocupar. Temos um presidente aí que vai sair, isso é um problema real, quem vai ser o futuro presidente do Brasil".