Daniel Lenhart relata ataques a sua família após assumir namoro com homem

Daniel Lenhardt e namorado, o modelo Marcus Lobos Crédito: Daniellenhardt_/Twitter

O ex-BBB Daniel Lenhardt revelou em suas redes sociais que sua família vem recebendo ataques em sua cidade natal, no Rio Grande do Sul. Segundo o modelo, tudo começou quando ele compartilhou uma foto com seu novo namorado, o modelo Marcus Lobos, no Twitter. "Meu coração se apaixonou", escreveu na legenda da imagem em seu Twitter.

Meu coração se apaixonou ❤️ pic.twitter.com/QfusQ1gP1h — Daniel Lenhardt (@daniellenhardt_) March 29, 2022

A imagem foi o suficiente para causar um "alvoroço" na cidade, com os habitantes caçoando de sua família, especialmente seu pai e irmão. "Agora que meu relacionamento já foi exposto, não tem o que fazer. Só que eu não vou admitir pessoas preconceituosas, isso eu não admito", disse nos stories do Instagram.

"É muito triste ouvir de uma pessoa de sua família que o seu irmão precisou sair de grupos de WhatsApp porque os amigos dele estão tirando sarro dele por conta dessa notícia", continuou Daniel, que já havia falado que era bissexual durante sua participação no BBB 20.

VIVA A BISSEXUALIDADE, ELA EXISTE! ?️‍? — Daniel Lenhardt (@daniellenhardt_) March 30, 2022

Lenhardt seguiu dizendo que homofobia é crime. "Se vocês pensarem em fazer isso, pensem duas vezes porque é horrível", afirmou.