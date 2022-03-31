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Ex-BBB Maria faz novas fotos para site adulto: ‘Ficaram perfeitas’

Para conferir as fotos, os interessados precisam pagar todo mês cerca de R$65
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:03

Maria do BBB 22
Maria do BBB 22 Crédito: REprodução @BBB
A ex-BBB Maria, expulsa do reality após agredir a sister Natália, voltou a produzir conteúdo para seu perfil no site adulto OnlyFans. A cantora compartilhou nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (31), que voltou a modelar. Segundo ela, as fotos ficaram perfeitas.
“Hoje eu fiz um ensaio para aquela rede social de conteúdo adulto. As fotos ficaram perfeitas!!! Eu também amo modelar, caras”, escreveu Maria em sua conta do Twitter.
A atriz de "Amor de mãe" decidiu criar uma conta no site adulto durante a pandemia, logo após as gravações da novela. Visando lucrar com as fotos sensuais, Maria declarou que resolveu ‘testar’o perfil. "Não tinha ninguém para pagar as minhas contas, aí eu falei: 'vou testar'. Vi que estava entrando dinheiro, graças a Deus", disse a atriz em um papo com os brothers no "BBB 22".
Até o momento, o perfil da ex-sister conta com 51 postagens, entre fotos sexys e ousadas. Maria possui a conta desde setembro de 2021 e segue motivada para agitar a plataforma adulta. Para conferir as fotos, os interessados precisam pagar todo mês cerca de R$65.

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