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Fábio Porchat comemora Que História É Essa, Porchat? na Globo: 'Canhão'

Nova temporada do programa chegará à TV aberta a partir de 6 de abril. O programa vai ocupar a faixa depois do "BBB 22" às quartas-feiras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Março de 2022 às 09:13

Fábio Porchat comemora Que História É Essa, Porchat? na Globo
Fábio Porchat comemora Que História É Essa, Porchat? na Globo Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A quarta temporada do "Que História É Essa, Porchat?" vai chegar à TV aberta pouco mais de uma semana após sua estreia oficial. Enquanto no canal pago GNT ela começou a ser exibida na terça-feira (29), na Globo ela começará a passar no dia 6 de abril.
O programa vai ocupar a faixa depois do BBB 22 às quartas-feiras. Até agora, esse horário vinha exibindo os filmes do Cinema do Líder, uma faixa especial que apresentava as mesmas atrações que os confinados dentro do reality show.
"Estou animadíssimo, especialmente, pela nova temporada ganhar esse canhão que é estar na TV Globo, mais pessoas irão assistir e ouvir as histórias", comemorou Fábio Porchat.
O apresentador também explicou um pouco de seu processo para a seleção das histórias que fazem parte da atração. "Sou flanelinha das histórias (risos)", comparou. "Conheço todas com detalhes antes para criar o link, muitas vezes o convidado esquece um pedaço, então preciso estar junto para fazer com que as pessoas possam desempenhar melhor seu papel ali no programa."
Entre os convidados da nova temporada, estão Glória Pires, Julio Andrade, Débora Bloch e Augusto Madeira. O primeiro programa, tem Ary Fontoura, Gkay e Taís Araújo. Essa última ganhou destaque na estreia com uma história sobre como vomitou ao vivo na TV.
"Nessa temporada temos histórias muito divertidas, algumas já gravamos, como a da Glória Pires, que é ótima", adianta o apresentador. "Quem imagina ela correndo atrás de assaltantes na rua?"
"E teremos convidados contando suas experiências com muito afinco, muita vontade", diz. "Algumas pessoas que convidamos nos dizem que precisam pensar muito no que irão dizer justamente por que as histórias estão cada vez melhores."

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