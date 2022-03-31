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Após ocorrência, ex acusa Ivy Moraes de furtar R$ 205 mil

Rogério Fernandes abriu um boletim de ocorrência contra a participante do "BBB 20". Anteriormente, Ivy fez um boletim de ocorrência contra o ex-marido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Março de 2022 às 08:09

Ivy Moraes diz ter sido ameaçada e roubada pelo ex Rogério Fernandes
Ivy Moraes diz ter sido ameaçada e roubada pelo ex Rogério Fernandes Crédito: Reprodução/ Instagram @ ivymoraes
Após ser acusado de furto pela ex-mulher, Ivy Moraes, Rogério Fernandes abriu um boletim de ocorrência contra a participante do "BBB 20". O empresário afirma que ela furtou R$ 205 mil de uma conta bancária administrada pelo casal.
Rogério confirmou a ocorrência para a reportagem e comentou sobre o caso. A denúncia do ex-jogador de vôlei, que envolve uma movimentação bancária realizada em dezembro de 2020, foi registrada em Belo Horizonte.
Anteriormente, Ivy fez um boletim de ocorrência contra Rogério alegando que o ex-marido furtou R$ 17 mil, confirmou o empresário.
Ele explicou que as duas ações tratam de uma mesma conta bancária, dividida pelo casal durante o relacionamento. "Nós tínhamos total confiança um no outro", reforçou.
"Se ela afirma que eu furtei R$ 17 mil, eu afirmo que ela furtou R$ 205 mil. Vamos resolver isso na Justiça, não na internet", acrescentou.
"A Ivy sempre foi alienada, mas dessa fez a arrogância e a prepotência dela ultrapassou limites. Infelizmente terei que tomar medidas processuais, com outros objetivos, contra ela. Eu disse desde o início dessa confusão: não tinha necessidade alguma chegar a esse ponto", afirmou o empresário.
Procurada pela reportagem, a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) afirma que está apurando os fatos após o novo boletim de ocorrência. "Demais informações serão repassadas com o avançar dos trabalhos investigativos".
A denúncia anterior, registrada por Ivy Moraes em Contagem (MG), também é apurada pela Polícia Civil. "A investigação tramita na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município", explicou a PCMG durante a última quinta-feira (24).
"Achei a denúncia de Ivy afrontosa, prepotente e totalmente desnecessária. Não tem cabimento uma pessoa expor a situação quando a denúncia não se enquadra como furto ou roubo. Ela só pode estar querendo aparecer. Deve estar sem conteúdo nas redes sociais", comentou o empresário.
"Não existem desentendimentos entre nós. Até então, existe um processo de separação, onde ela alega seus direitos e eu, os meus. É isso que definirá a Justiça diante da lei", concluiu Rogério Fernandes.
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Ivy Moraes informou que não comentará sobre as declarações de Rogério. "Ele fez assim e prefere a Justiça. Que assim seja", destacou.
Na última quarta-feira (23), a ex-BBB afirmou, em um vídeo divulgado nos Stories do Instagram, que estava lidando com "escolhas erradas" feitas anteriormente e enfrentando processos "pessoais e chatos".
"Existe muita gente ordinária na vida. Pode ser a pessoa que está dormindo ao seu lado e você nem imagina. Coração dos outros é terra que ninguém posa, dizia a minha avó. A pessoa te rouba na cara dura e ainda chama de ingrata", desabafou.

POLÊMICA E SUPOSTA TRAÍÇÃO

Após a participação no "BBB 20", Ivy retomou o relacionamento com Rogério, com quem teve anteriormente o filho João Miguel, de 5 anos.
Os dois chegaram a marcar a data de um novo casamento, mas terminaram semanas antes da cerimônia por conta de uma polêmica envolvendo uma suposta traição do ex-atleta.
"Nós conversamos bastante, foi um processo bem difícil. Eu pensei muito em tudo o que aconteceu e decidi que o melhor, no momento, era seguir sozinha", disse a influencer à coluna de Fábia Oliveira no jornal O Dia em abril de 2021.
A polêmica ganhou força após a publicação divulgar o vazamento de supostos áudios do empresário afirmando que não era apaixonado pela ex-BBB e assumindo um affair com outra mulher.
Dois meses depois da separação, Ivy cobriu uma tatuagem feita em homenagem a Rogério Fernandes. O desenho em questão era um "R", inicial do nome do ex-marido. Ela escolheu tatuar uma tulipa por cima.

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