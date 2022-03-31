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Lázaro Ramos revela apelido inusitado de Wagner Moura

Em entrevista ao podcast 'Podpah', ator contou como começou a relação dos dois
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2022 às 08:05

Lázaro Ramos revela apelido inusitado de Wagner Moura
Lázaro Ramos revela apelido inusitado de Wagner Moura Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Quem não se lembra de Wagner Moura, 45, e Lázaro Ramos, 43, atuando juntos em Ó Paí, Ó, Carandiru ou Cidade Baixa? Os dois atores possuem uma amizade de longa data e Lázaro relembrou como tudo começou em entrevista ao podcast Podpah.
Os dois começaram no teatro em Salvador e ganharam o Brasil ao lado de Vladimir Brichta com a peça A Máquina, no Rio de Janeiro. Quando os baianos se conheceram, Lázaro tinha 16 anos e Wagner 18 anos.
"Wagner é meu amigo desde que eu tinha 16 anos. Ele era esquisitíssimo e o apelido dele era OVNI. Ele andava com um cabelão na frente do rosto, de roupa preta, muito esquisito mesmo. Eu tinha um pouco de medo dele e mal nos falávamos", contou Lázaro.
Quem tomou a iniciativa de começar uma amizade foi Wagner."Um dia Wagner foi ao teatro me ver, foi falar comigo no camarim e me pediu para ser amigo dele. Fiquei amigo dele por medo. Acabamos saindo da Bahia juntos. Ele é padrinho do meu filho e eu sou padrinho do filho dele."

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