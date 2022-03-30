Ex-BBB Lucas diz que pretende namorar Eslô fora da casa: "Vou esperar por ela"

Com o tempo, as coisas vão se acumulando. Ficava mais junto com a Eslô, Lina, Nat e Jessi, com os meninos não conseguia me conectar tanto. Às vezes, quando eles estavam separados, conseguia chegar para trocar ideia. Mas quando estavam todos juntos, não. De fato, sou mais quieto. Quando estamos eu e uma pessoa, consigo conversar. Quando tem um grupo, tenho mais dificuldade. Outra coisa é que aqui fora sou bem ativo, tenho uma alimentação regrada, acordo às cinco horas da manhã para nadar, à noite malho, tenho uma rotina de sono. No "BBB" era o contrário, não sabia se era dia ou noite, tinha a Xepa e, enquanto aqui fora como 20 ovos por dia, lá só comia um. Tem também a tensão de ter que julgar as pessoas no jogo da discórdia e na formação do paredão... Foi difícil, de domingo para segunda, por exemplo, digerir os seis votos da casa. Principalmente porque alguns deles vieram de pessoas que não esperava, como os votos do Arthur, Douglas e Gustavo. Juntou isso tudo. Mas nunca iria apertar o botão, pedir para sair. No máximo ficaria mais na minha e junto com a Eslô. As pessoas lá dentro falam que é importante ir ao paredão, mas é importante se você já foi! Se você não foi, você não quer ir (risos). Saí de cabeça erguida, orgulhoso, porque em nenhum momento fui contra meus princípios. Estou satisfeito.