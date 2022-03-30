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'Eu senti o golpe', diz Lucas sobre votos dos homens do 'BBB 22'

O estudante de Medicina foi para o paredão após levar seis votos de todos os outros homens da casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2022 às 13:29

Lucas Bissoli, brother do BBB 22
Lucas Bissoli, brother do BBB 22 Crédito: Reprodução Instagram @bissolilucas
Após sair do BBB 22 com 77,54% dos votos, Lucas Bissoli conversou com Ana Maria Braga no quadro Café com o Eliminado, do Mais Você. Ele falou sobre sua relação com Eslovênia e as estratégias no jogo. "Com certeza (estou sentindo falta) da Eslô, porque ela foi meu porto seguro durante essas 10 semanas. Se não fosse ela, talvez eu não tivesse durado tanto, teria me perdido no jogo", disse.
O estudante de Medicina foi para o paredão após levar seis votos de todos os outros homens da casa (Arthur, Douglas, Scooby, Paulo André, Gustavo e Eliezer). Ele comentou que não foi surpresa, mas ficou chateado. "Uma coisa é você saber que vão vir, mas o voto só é definido na hora que você entra no confessionário. Então, de fato, o impacto veio quando eu vi que todos realmente votaram em mim."
"Dói, eu não queria sentir essa dor", disse ele sobre os votos. Lucas lembrou que o atrito com os meninos começou após ele indicar Pedro Scooby ao paredão. Ele confessou que essa decisão não foi tomada pela racionalidade. "Meu coração pedia isso e sabia que eu ia bater com o grupo mais forte da casa."
Sobre a união dos meninos para indicá-lo, o brother acredita que deverá ocorrer mais vezes até o fim do programa. "Eu sou só o exemplo do que vai acontecer nos próximos paredões. Eles vão juntar votos em uma pessoa."
Apesar disso, Lucas confessou que retribuiria alguns dos votos. "Não votaria no Arthur por agora, porque mesmo a gente tendo um atrito, a gente construiu uma coisa muito bacana. E eu não vou apagar tudo por causa de um desentendimento." Além de Arthur, ele também acabou sentido os votos vindos de DG e Gustavo. "Eu senti o golpe", disse. Sobre PA, Scooby e Eliezer, ele afirmou que já esperava.

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