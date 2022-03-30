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Elliot Page revela transição de gênero da personagem em 'Umbrella Academy'

Assim como na vida do ator, mudança de gênero fará Vanya se tornar Viktor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2022 às 13:18

Elliot Page revela transição de gênero da personagem em 'Umbrella Academy'
Elliot Page revela transição de gênero da personagem em 'Umbrella Academy' Crédito: Reuters/Folhapress
O ator Elliot Page, 35, que interpreta Vanya nas duas primeiras temporadas da série "The Umbrella Academy" (Netflix), afirmou nesta terça-feira (29) ​em seu perfil no Twitter que aparecerá na 3º temporada como Viktor Hargreeves.
"Conheça Viktor Hargreeves", escreveu ele, que é um homem transexual, junto a uma foto do personagem caracterizado. O tuíte foi compartilhado pelo perfil da Netflix na rede social, com o comentário: "Bem-vindo à família, Viktor -estamos muito felizes por você estar aqui".
Com o anúncio, entende-se que "The Umbrella Academy" irá incorporar a experiência de Page como homem trans na temporada que estreia em 22 de junho.
Baseada nas HQs de Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance, e o artista brasileiro Gabriel Bá, a série narra as aventuras de uma família disfuncional de heróis. Way, inclusive, também desejou as "boas-vindas" para o personagem Viktor no Instagram.
Page revelou ser um homem trans em 2020. Na época, segundo a revista norte-americana Variety, a Netflix disse que não faria a transição de gênero da personagem Vanya, e que ela continuaria sendo uma mulher cis.

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